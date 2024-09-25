他開庭…自爆獨留6歲兒在家睡覺 提告駁「我又不是故意的」

徐姓男子去年到法院開調解庭時，自爆將6歲兒子獨留在家睡覺，經通報後新北市政府社會局依違反兒童及少年福利與權益保障法，要求徐接受4小時親職教育輔導，徐不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為處分沒有違誤，判徐敗訴，可上訴。

徐2023年4月12日上午，將6歲兒子獨留在家睡覺，自己則外出至台北地方法院開調解庭，法院得知後通報新北社會局，並認定徐違反兒少法，命接受4小時親職教育輔導；徐不服提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。

徐指出，依照法規他雖有誤觸兒少法，但仔細分析後應知錯不在他，且兒子至今安全無虞，他又不是故意的，更不能算他的錯，法規若硬如此苛刻，會導致做人沒溫度，家庭沒溫暖。

徐說，他趕著跑法院，小朋友在家最安全，小朋友自己把門鎖上，他也沒有辦法，且家裡也有市話，小朋友真的有事可以打電話，他後來也有聯絡上小孩母親，他不知道行政上有什麼疏失，但跟他沒關係。