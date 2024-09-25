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避濫訴 法官：設上訴審查中心

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

楊姓女子被控偷竊超商奶茶包，檢方上訴二審，因無罪確定，依刑事補償法規定可獲賠償。有法界人士認為，民眾支持檢察官追求公義，但應討論如何避免濫權起訴，並考慮成本效益。

二○一七年司改國是會議，分析人民不相信司法，主因是對於司法人員的不當行為，包括檢察官濫權起訴。當時第一分組決議，法務部應設計避免發生濫權的內部監審機制，強化檢察官辦案不當的事後究責機制，但七年下來「船過水無痕」。

楊女被控偷奶茶包案，高院合議庭甚至列出案件偵審流程檢討，認為各地檢署應設置上訴審查中心，減少浮濫上訴；合議庭指出，歷年司法統計顯示，各地檢署就無罪部分提起上訴，二審法院撤銷改判有罪案件不超過百分之廿。

新北地檢署曾起訴瞿姓男子竊盜曹姓鄰居綁在電線杆上「請勿停車」告示牌鐵絲，鐵絲長五、六十公分，市價僅兩毛錢，新北地方法院判無罪；檢察官上訴，台灣高等法院仍判無罪。因瞿有精神疾病，依法須指派律師辯護，法律扶助基金會一、二審共支付六萬元律師費用。

中研院前院長翁啟惠因捲入浩鼎案被依貪汙罪起訴，一審無罪後，檢方開會討論決定不上訴。有檢察官說，一審法院認為不構成犯罪，檢仍上訴應是確信被告犯罪、一審判決有斟酌空間，不會因情節輕微就不上訴。

司法 檢察官 濫權

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