被催繳卡費40餘萬元…幼保員上班情緒失控持書包砸傷幼童 下場曝

彰化縣某私幼一名教保員收到信用卡帳單催繳通知，一看金額40多萬元，上班時情緒不佳，見班上一名4歲幼童找不到就在身後的書包，一時情緒上來就拿起這名幼童的書包砸他造成受傷，事後家長氣得提告。彰化地方法院審結，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處有期徒刑4月，可上訴。

判決書表示，這名教保員今年2月間在某幼兒園任職，上課時見一名4歲幼童的書包就在身後，偏偏找半天找不到，就上前拿起書包砸向幼童的頭、臉，書包內有兩本課本、1個水壺、1個餐袋與餐盒，頗有重量，造成幼童的左側眼瞼及眼周圍開放性傷口。放學後，家長見愛子受傷，到幼兒園了解原因，不諒解這名教保員行為，憤而提告。

彰化地院審酌這名幼保員自陳，因為收到信用卡催繳通知，金額有40幾萬元，那天情緒上來沒有控制好，才發生拿幼童書包砸書包的行為，可是幼保員及小班老師本應保護、照料班上學童，但卻因個人債務問題而未能控制情緒，以重量不輕的書包砸向幼童，造成傷害，則被告犯罪動機及行為實無足取，造成損害不輕。