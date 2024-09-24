台南正副議長賄選案二審 郭再欽、楊志強都否認犯罪

台南市正副議長賄選案，一審判議長邱莉莉等10人都無罪，檢方不服上訴，台南高分院下午就民進黨前中執委郭再欽、台南市無黨團結聯盟楊志強部分開準備程序庭。郭、楊2人都否認犯罪，並認為檢方上訴沒有理由，法官裁示擇期再開庭。

檢方起訴郭再欽涉行賄，郭再欽否認。郭再欽的律師表示，郭再欽雖曾打電話給楊志強，是要刺探對手市議員郭信良的布局，並沒有要求楊行賄市議員方一峰；郭再欽也沒有向市議員李鎮國提出A保證、B折扣及C經費的條件以支持邱莉莉選議長。

楊志強的律師說，2022年12月14日一場餐敘時，郭再欽曾打電話給楊志強，但楊志強當時表明他支持郭信良選議長，並急著掛電話，是禮貌性拒絕郭再欽要求支持邱莉莉，郭再欽也沒要求楊志強向方一峰行賄。

台南高分檢檢察官許嘉龍要求法官向台南市警察局查詢，方一峰曾於2022年12月22日至25日申請警員隨扈的名單，並要求隨扈出庭做證。許嘉龍說，方一峰如果沒有心生畏懼，為何要申請警員保護，也不敢回家居住，反而要在市議會議員休息室休息。