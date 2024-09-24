被催繳40萬信用卡費心情差…教保員竟丟書包砸傷男童 下場慘了

彰化縣某幼兒園丁姓女教保員朝4歲男童丟擲書包，導致男童受傷。丁女坦承被催繳信用卡費40萬元心情不好，彰化地方法院依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處有期徒刑4月。

根據台灣彰化地方法院今天公布的判決書，在彰化縣1間幼兒園擔任教保員及小班老師的丁女，因收到銀行寄來的信用卡催繳通知，金額為新台幣40多萬元，沒有控制好情緒，才拿書包丟向男童。

判決指出，書包內有2本課本、1個水壺、1個餐袋與餐盒，丁女拿書包砸向男童頭部、臉部，造成男童左側眼瞼及眼周圍有開放性傷口，男童母親報警處理，台灣彰化地方檢察署依傷害等罪起訴丁女。

地院認為，被告為幼兒園教保員及小班老師，本應保護、照料學童，卻因債務問題不能控制情緒，將書包砸向年僅4歲的被害人，至今也未能與被害人達成和解，依刑法成年人故意對兒童犯傷害罪，判處丁女有期徒刑4月，全案仍可上訴。