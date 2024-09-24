行政訴訟新制上路1年 巡迴法庭審案541件

司法院今天指出，行政訴訟新制施行1週年，採巡迴法庭審案共541件，法官赴各地院，甚至到離島澎湖，開庭數最多為250件的桃園地院；另採遠距審理開庭近8成，保障訴訟便利。

司法院舉行例行記者會，由新聞及法治宣導處處長兼發言人陳婷玉主持，報告司法院業務概況；行政訴訟及懲戒廳廳長程怡怡則進行「行政訴訟堅實第一審及智慧財產案件審理法新制施行一周年」專題報告。

程怡怡表示，行政訴訟堅實第一審新制自民國112年8月15日施行，將原分散於各地方法院行政訴訟庭的審判事務，改於台北、台中及高雄3所高等行政法院設置地方行政訴訟庭審理，使行政法院法官的選任及養成更加完整健全，提供人民專業、均質的司法給付。

程怡怡說，為確保人民訴訟便利性不打折，透過「巡迴法庭」制度作為配套，同時搭配「遠距審理」、「線上起訴」等措施。

此外，為紓減訟源與減輕法官負荷，引入行政訴訟調解制度，提供訴訟當事人更具彈性，且符合需求的紛爭解決機制。

統計資料部分，程怡怡指出，截至113年7月31日為止，採用巡迴法庭審理的案件共有541件，法官巡迴地區遍及台灣本島各地方法院，足跡甚至到了離島澎湖，其中開庭件數較多的前三名分別為，桃園地方法院250件、屏東地院52件及新竹地院47件；採用遠距審理開庭的比例接近8成，充分保障人民訴訟便利性。

程怡怡說，新制尊重當事人的意願，自行勾選便利方式，選項分別為巡迴法庭、遠距審理，或是直接前往所屬高等行政法院都可以，分析桃園地院較多巡迴法庭案件，可能原因是法院設備較無法配合使用遠距審理，致巡迴法庭案件增加。

此外，為推動行政訴訟調解新制，程怡怡指出，司法院派員至各機關、團體辦理多場宣導課程及座談，參與人數已破千人，呼籲行政機關與人民能夠以開放態度，善加利用調解制度，進而達成民眾、行政機關與行政法院三贏的局面，截至113年8月底，共有40件案件調解成立，已逐漸發揮紓減訟源的效益。

調解成立事件包含環保、稅捐、採購、建築、勞工、交通、土地等各類別不一，其中由調解委員與法官共同調解成立的情形佔多數，調解委員則來自退休法官、律師、學者、會計師等不同領域專家代表。

另一方面，智慧財產案件審理法新制也在112年8月30日起施行，程怡怡指出，除了將涉及營業秘密訴訟案件集中由智慧財產及商業法院審理，讓營業秘密案件的審判更為專業外，同時也採行擴大強制律師代理、設立智慧財產專庭（股），以及新增法院與智慧財產局資訊交流等制度，完備智慧財產案件的保護，以建構更具專業、效能及符合國際潮流的智慧財產訴訟制度。

程怡怡說，司法院統計在新制施行後，智慧法院受理核發秘密保持命令案件的平均結案日數僅33日，相較各地方法院（111年至112年）平均結案日數為101日，智慧法院核發秘密保持命令更為迅速，使當事人能更快閱覽相關卷證，行使訴訟防禦權。