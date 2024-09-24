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男童開學沒來...母稱「會到校上課」 檢警基隆尋獲嬰屍

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北黃姓男童今年應就讀國小一年級卻未入學，警方追查發現疑在嬰兒時期就已死亡。新北教育局指出，該男童設籍三重區，今年屆齡入學，且家長5月透過線上報到系統完成新生報到，但8月30日開學日卻沒到校，校方9月1日、2日聯繫男童母親，母親卻稱男童「會到校上課」，9月3日家訪後通報。

新北黃姓男童今年屆齡入學國小一年級，8月30日開學日卻沒到校。教育局說，男童設籍三重區，今年5月家長透過國小新生入學線上報到系統完成新生報到，開學日卻沒報到上學，校方立即通報未入學，隨後9月1、2日持續聯繫母親，男童母親只稱「會到校上課」，9月3日校方家訪後，仍未見到男童，覺得有異樣評估後通報。

基隆地檢署指出，經警追查，昨日上午7時許在基隆山區的一處山腰發現男嬰骸骨，黃姓男童疑嬰兒時期就已死亡，生父黃男涉有重嫌。檢察官訊問後，昨天深夜以黃男涉犯刑法殺人、遺棄屍體等嫌疑重大，且有逃亡及串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院今下午裁定准予羈押。

新北黃姓男童今年應就讀國小一年級卻未入學，警方追查發現疑在嬰兒時期就已死亡。情境示意圖。圖／Ingimage
新北黃姓男童今年應就讀國小一年級卻未入學，警方追查發現疑在嬰兒時期就已死亡。情境示意圖。圖／Ingimage

基隆 嬰兒 棄屍 母親 開學日

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