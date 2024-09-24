20歲男子稱「工作太忙忘記入伍」害成功嶺等嘸人 下場曝

家住桃園八德洪姓役男是陸軍常備兵，原應於去年8月中旬到成功嶺陸軍步兵302旅入營卻未報到，遭桃園地檢署起訴並聲請簡易判決，法院準備程序時，洪辯稱工作太忙忘記非故意，法官認為就算無法如期仍得自行報到，依妨害兵役治罪條例判刑3月，可易科罰金9萬元，可上訴。

判決事實指出，20歲洪男抽中陸軍，依桃園市112年第e0182梯次陸軍常備兵役軍事訓練徵集令的通知，應於2023年8月16日到台中成功嶺陸軍步兵第302旅入營報到，根據公文簽收紀錄指出，徵集令早於同年7月18日送抵洪家並由洪母簽收，當晚洪母便將徵集令拍照以LINE傳送給洪男。詎料，洪男竟意圖避免徵集，無故逾入營期限5日，仍未遵期報到，而無故逾入營期限5日。

被告洪男以「因為工作太忙所以忘記，不是故意云云」辯稱，經查「無故」是指無「正當理由」，所謂「正當理由」是指役男因不可抗力天災或因病，以致未參加徵集者而言，法官認為被告所辯，顯非「正當理由」。

法官解釋，根據徵集令規定，應徵役男必須依指定時間和地點報到集合，如果因為工作忙碌等原因無法如期報到，役男仍可自行前往新兵訓練中心報到。然而，被告於事後並未於5天內到軍營報到，顯示被告意圖避免徵集，妨害兵役，犯罪嫌疑應可被認定。