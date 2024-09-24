台中密醫不顧病患拒絕亂扎針放血 恐針男求償100萬

台中魏姓男子無醫師資格，卻開設工作室替人整脊、正骨，又未經林姓患者同意下朝他扎針放血，法院刑事依違反醫師法判魏6月徒刑，林再提民事求償100萬元，主張自己有恐針症，事前就拒絕針灸放血，魏還用針頭刺傷他，民事庭審理後判魏應給付林15萬元，可上訴。

檢警調查，魏男（50歲）明知自己沒有中華民國醫師資格，不得擅自執行醫師診療相關醫療業務，2022年8月24日晚上在大里區開設的正骨工作室，替林姓患者施以扎針、放血等醫療行為，對方回家發現背部有瘀青、不明針孔報警。

檢方訊時，魏男坦承有替林男拔空罐放鬆，但矢口否認有替對方放血，辯稱不清楚林被為何背部有不明針孔，且當時只有問要不要拔罐而已。

但當時店內其他患者證稱，有看到魏替林拔罐時，直接拿針刺他背部；台中市食安處前往稽查也發現，工作室內有多盒採血針，魏也坦承平常會使用，替顧客拉傷、紅腫瘀青的部位，用針具扎2、3下協助瘀青舒緩。

台中地院刑事庭審酌，魏男破壞國家醫師專業制度，對受診者健康也有潛在風險，考量他最終坦承等一切情狀，依醫師法非法執行醫療業務罪判他6月徒刑，得易科罰金。

被害的林男再提民事訴訟，主張自己本來就有恐針症，也曾拒絕接受放血，魏仍擅自以針頭刺傷她身體，造成發炎腫脹疼痛，影響其作息，身心受創，對魏求償精神撫慰金100萬元。

魏仍辯稱僅有替林男拔罐，若背部有痘痘或拔罐超過5分鐘，都有可能會出血，且挨告後就把店收起來沒有工作，自己有肝硬化等待換肝中。