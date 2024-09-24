聽新聞
0:00 / 0:00
台中密醫不顧病患拒絕亂扎針放血 恐針男求償100萬
台中魏姓男子無醫師資格，卻開設工作室替人整脊、正骨，又未經林姓患者同意下朝他扎針放血，法院刑事依違反醫師法判魏6月徒刑，林再提民事求償100萬元，主張自己有恐針症，事前就拒絕針灸放血，魏還用針頭刺傷他，民事庭審理後判魏應給付林15萬元，可上訴。
檢警調查，魏男（50歲）明知自己沒有中華民國醫師資格，不得擅自執行醫師診療相關醫療業務，2022年8月24日晚上在大里區開設的正骨工作室，替林姓患者施以扎針、放血等醫療行為，對方回家發現背部有瘀青、不明針孔報警。
檢方訊時，魏男坦承有替林男拔空罐放鬆，但矢口否認有替對方放血，辯稱不清楚林被為何背部有不明針孔，且當時只有問要不要拔罐而已。
但當時店內其他患者證稱，有看到魏替林拔罐時，直接拿針刺他背部；台中市食安處前往稽查也發現，工作室內有多盒採血針，魏也坦承平常會使用，替顧客拉傷、紅腫瘀青的部位，用針具扎2、3下協助瘀青舒緩。
台中地院刑事庭審酌，魏男破壞國家醫師專業制度，對受診者健康也有潛在風險，考量他最終坦承等一切情狀，依醫師法非法執行醫療業務罪判他6月徒刑，得易科罰金。
被害的林男再提民事訴訟，主張自己本來就有恐針症，也曾拒絕接受放血，魏仍擅自以針頭刺傷她身體，造成發炎腫脹疼痛，影響其作息，身心受創，對魏求償精神撫慰金100萬元。
魏仍辯稱僅有替林男拔罐，若背部有痘痘或拔罐超過5分鐘，都有可能會出血，且挨告後就把店收起來沒有工作，自己有肝硬化等待換肝中。
民事庭認為，魏侵入性醫療行為與林精神痛苦有因果關係，林因恐針症已拒絕針灸放血，魏仍對他扎針放血，絲毫不顧林男意願，考量雙方職業收入、侵害程度，判魏應給付林15萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言