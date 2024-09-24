澎湖啟動打詐防護網 守護全民財產安全

澎湖地檢署今天啟動「打詐防護網」，邀集地院、縣府、檢、警、調、海巡、移民、學校、銀行、軍方等相關單位，全縣各單位一起強化打擊，讓詐騙無死角，守護全民財產安全。

澎湖地檢署「打詐防護網，人頭帳戶OUT、守護全民SAFE」，今天由澎湖地檢署檢察長陳佳秀、縣長陳光復、地方法院長楊國精、澎湖防衛指揮官郭俊德中將、調查站主任林山峻、警察局長李名昌、澎湖科大校長黃有評與澎湖銀行公會代表陳淑美等人共同啟動，宣告打詐行動啟動。

陳佳秀表示，詐騙案件時有所聞，且手法日愈翻新，嚴重影響民眾生活，中央將打詐列為最優先的施政重點，澎湖也深受詐騙所害。今天邀集地院、縣府、檢、警、調、海巡、移民、學校、銀行、軍方等相關單位，一起合作築起防詐守護網，讓「詐騙OUT、全民SAFE」，藉此喚起大家對打擊詐騙的重視。

陳佳秀提到，澎湖今年1至8月短短8個月內，發生76件詐騙案，被詐金額逾新台幣億元，其中以交付人頭帳戶57件最多，被詐騙者年紀多在20至29歲為求職增加收入佔多數，有待建立打詐防護網，同時強化跨部門合作，規劃可疑帳戶預警運作機制，有效防堵詐騙，守護民眾財產。

陳光復表示，澎湖是幸福美麗的城市，但詐騙案件時有所聞，影響社會安定與民眾生活，感謝地檢署發起全縣各單位的一起來做好全民防詐網，守護全民的財產。

陳光復指出，隨著科技日新月異以及AI的興起，詐騙手法也日益猖獗，呼籲鄉親不要因一時貪念淪為詐騙集團的工具，成為人頭帳戶共犯。打詐是全民共同責任，只有大家齊心協力，才能讓詐騙無所遁形。

李名昌表示，詐騙案件嚴重危害社會，更是全民痛惡，澎湖警局除依打詐四法全力偵辦外，也特別成立打詐澎湖隊，來強化作為與偵查，守護民眾財產安全。