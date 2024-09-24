雲林破獲上億詐團起訴33人 車手的哥哥是員警...勾結律師與黑幫

雲林地檢署指揮偵查一起上億元詐騙案，循線破獲一大型詐騙集團，共逮捕包括吳姓主嫌及有黑幫背景的于姓車手頭及手下等共33人，其中有高雄市林園分局的陳姓警員及洪姓偵查員涉案洩密，被害人遍及全國，受害金額高達1億3千多萬元，檢方查扣現金9千多萬元及市值5千多萬元虛擬貨幣，全案今天偵查終結，依詐欺、洗錢防制法、滅證、洩密等多項罪名，將33人一併起訴，兩涉案警員已免職。

雲林地檢署檢察官段可芳去年7月指揮虎尾分局偵辦詐欺案逮捕30歲陳姓車手涉以虛擬貨幣詐騙，隨後再逮捕另一名28歲陳姓車手，扣得手機、教戰守則等，從查扣資料進一步發現有黑幫涉案，甚至有員警、律師參與其中，即擴大偵辦。

偵查過程中發現28歲陳姓車手，光他1人面交金額就高達6千多萬元，進一步發現他的哥哥是高雄市林園分局某派出所的陳姓警員（30歲），陳透過哥哥向該分局偵查隊洪姓偵查佐（30歲）詢問有關科技偵查方法及辦案模式，並引介兩人認識，洪竟利用職務之便，為該集團提供民間電訊業者及民眾個資，甚至與該集團合作以每筆0.5%抽成方式，充當台灣地區車手集團與境外機房商戶對接的中介角色。

檢方指出，兩員警並為該集團打聽高雄地區各分局逮捕哪個車手及辦案進度，把警政署內部提供給基層員警的資訊提供給該集團，並教導詐欺成員如何取得交易紀錄、應答內容，為集團護航、解套，「服務對象」甚至擴及數個詐騙集團。

檢警調發現該集團除以虛擬貨幣或佯稱投資公司進行詐騙，深人追查逮捕于姓車手頭（41歲），發現于男係為竹聯幫明仁會成員，旗下車手人數眾多，並查出于男的上手43歲吳姓男子，統領數十個台灣的車手團，管理的虛擬貨幣錢包多達40多個，隨後再逮捕劉姓機房頭（32歲）、柬埔寨機房陳姓中介（58歲）等人，以及一名被集團稱為「安律」的安姓法務人員，負責聯繫派遣律師，利用律師陪偵或律見方式暗中掌握案情，再由「安律」回報給詐騙集團。

該集團成員多且複雜，組織嚴謹，加上幾位核心成員均無前科，查案困難，檢警調先後共發動搜索達20餘次，羈押24人，扣押被告等人名下財產達9000多萬元，查扣USDT虛擬貨幣170多萬顆，以每顆市價32元計，市值達5千4百多萬元，清查該案受害金額多達1億3千多萬元。