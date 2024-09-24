台中捷運隨機殺人 凶嫌送精神鑑定、延長羈押2月
洪姓男子5月21日在台中捷運隨機殺人，釀長髮哥許瑞顯、呂姓少年遭砍傷，洪透過律師和許以100萬元達成調解，因洪目前仍羈押中，他犯後一度喊「不想要精神鑑定」，但法院仍安排他送鑑定釐清有無刑法第19條減刑減刑適用，且以他犯重罪有逃亡之虞，裁定9月26日起延長羈押2月，可抗告。
台中地院指出，洪男涉犯殺人未遂罪，為最輕本刑5年以上之罪，有逃亡之虞，且洪在捷運公眾往來大眾運輸工具上犯案，情節重大，危害社會治安，仍應維持羈押。
法院考量，若命洪男具保、限制住居等，都不足以確保後續審判或執行程序順利，有繼續羈押必要，裁定自9月26日起延長羈押2月。
檢方起訴指出，洪男自稱對家庭、求學不滿，想要藉殺人「讓全國民眾看到自己」，刻意挑在北捷鄭捷隨機殺人10周年當天，今年5月21日持刀在台中捷運隨機砍人，釀2人受傷，涉犯殺人未遂罪嫌。
因洪男在押期將於9月25日屆滿，台中地院9月11日開詢庭時，洪男表示對延押沒有意見，法院同時諭知，將安排洪送精神鑑定，以釐清洪案發時是否有辨識能力顯著降低或不能，而有刑法第19條減刑事由。
洪男7月17日開庭時，他曾當庭泣不成聲，還說假設自己是鄭捷，試圖演出那個樣子把自己毀掉，也後悔自己闖下大禍，更一度直言「不想要精神鑑定」，不想被當成減刑理由，只希望社會回到平靜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言