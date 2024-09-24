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台中捷運隨機殺人 凶嫌送精神鑑定、延長羈押2月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

洪姓男子5月21日在台中捷運隨機殺人，釀長髮哥許瑞顯、呂姓少年遭砍傷，洪透過律師和許以100萬元達成調解，因洪目前仍羈押中，他犯後一度喊「不想要精神鑑定」，但法院仍安排他送鑑定釐清有無刑法第19條減刑減刑適用，且以他犯重罪有逃亡之虞，裁定9月26日起延長羈押2月，可抗告。

台中地院指出，洪男涉犯殺人未遂罪，為最輕本刑5年以上之罪，有逃亡之虞，且洪在捷運公眾往來大眾運輸工具上犯案，情節重大，危害社會治安，仍應維持羈押。

法院考量，若命洪男具保、限制住居等，都不足以確保後續審判或執行程序順利，有繼續羈押必要，裁定自9月26日起延長羈押2月。

檢方起訴指出，洪男自稱對家庭、求學不滿，想要藉殺人「讓全國民眾看到自己」，刻意挑在北捷鄭捷隨機殺人10周年當天，今年5月21日持刀在台中捷運隨機砍人，釀2人受傷，涉犯殺人未遂罪嫌。

因洪男在押期將於9月25日屆滿，台中地院9月11日開詢庭時，洪男表示對延押沒有意見，法院同時諭知，將安排洪送精神鑑定，以釐清洪案發時是否有辨識能力顯著降低或不能，而有刑法第19條減刑事由。

洪男7月17日開庭時，他曾當庭泣不成聲，還說假設自己是鄭捷，試圖演出那個樣子把自己毀掉，也後悔自己闖下大禍，更一度直言「不想要精神鑑定」，不想被當成減刑理由，只希望社會回到平靜。

洪男（右）5月21日在台中捷運隨機砍人釀2人受傷，被依殺人未遂罪嫌起訴仍在審理中。圖／報系資料照
洪男（右）5月21日在台中捷運隨機砍人釀2人受傷，被依殺人未遂罪嫌起訴仍在審理中。圖／報系資料照

台中捷運 殺人未遂 鄭捷

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