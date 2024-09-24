直播主半年僅賺17萬 轉職經紀又違保密條款要賠15萬

SWAG李姓女直播主和董姓女子簽下經紀合約，半年卻只賺到17萬元，雙方合約終止後，李女轉型成經紀人，簽下林女當直播主，董女卻質疑李女拿當初兩人合約使用，違反合約內的規定，提告向李索賠50萬元，法院審理後，法官認定李女拿舊約使用，違反當初所簽保密協議，判她應賠15萬元。

判決指出，曾經擔任直播主的董女離開主播圈後改行當經紀人，因先前她也曾與經紀人發生衝突，便找來律師擬定較為嚴謹的規範，完成合約範本後，簽下李姓女子擔任主播。

2022年11月2日，董女和李女簽下「合作契約書」，由李在SWAG平台擔任主播，合約期約1年，隔年合約期滿後，兩人就未再續約；李女也在合約期滿後，轉型擔任經紀人，複製董女模式簽下林姓直播主。

但董女事後得知，李女與林女簽約的合約書，竟是拿她當初的合約做範本，裡面不僅有她當初立下的直播娛樂平台技術及演藝商業合作事項，還有如何靠直播營利的「KNOW HOW」。董女不滿，認為李女洩露她的營業秘密，違反兩人當初合約規定的保密條款，提告向李女求償50萬元。

高雄簡易庭審理時，李女承認是拿舊合約與藝人簽約，但合約文字內容本身，應無秘密性，且自己也沒有洩漏董女旗下藝人或商品資訊、藝人演出事項及商業合作內容。