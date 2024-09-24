討千萬薪法院判敗訴 義民中學教師：社會公平正義何在？

新竹縣竹北市義民中學46名教師向新竹地方法院提告校方扣年終獎金、研究費等累積多達上千萬元薪資，不過法官認為，教師們爭的獎金並非工資報酬，也合乎雇傭契約，因此駁回教師們的告訴及假執行聲請，讓教師們痛訴「老師沒有罷工權，如果沒有公權力保障，學校是不是從此不用再給年終了？」

對校方提出告訴的46名教師對於法院判決結果感到無助，教師代表回應「以為法律是保障弱勢族群，維護社會公平正義的，看來剛好相反。有權力者不守財務紀律，卻要全體員工承擔財務不健全之責任，又不給罷工權力，弱勢勞方權益誰人維護？社會公平正義何在？」

薪資爭議起因是因義民中學校方在2022年3月的一次全校集體會議中，校方向教師們宣布要扣減年終獎金及學術研究費，事後果真多數教師都未領到年終及研究費，總金額多達1468萬元，且教師們指控校方沒有依據教職員工成績考核辦法，給教師們每年依考核成績給予晉級、晉薪，認為違反雙方間雇傭契約，因此對校方提告。

不過校方認為「年終是獎金性質，為激勵教師士氣而另發給與，屬恩惠性、勉勵性質的給與，非屬具勞務對價性的經常性給與」因此校方自得視教師教學工作及財務狀況自行辦理。

校方也拿出當年的決算報告書，載明校方流動資產為4926萬元，但流動負債高達7085萬元，且學校從2020年開始支付興建義民大樓的大額工程款，僅2021年上半年就支出高達1億3千萬元以上，後續還要支付廠商工程保留款4千餘萬元，學校財務狀況吃緊，考量財務狀況才沒有編列年終獎金預算，並經送教育部備查在案、合法有據。

法官認為，教師們爭取的年終獎金非屬工資即服務報酬性質，校方本於學校當時財務狀況，而未支付教師111學年度的年終獎金，並沒有違法，也合於雙方雇傭契約約定，且經查後認為校方並沒有短付研究費及差額薪資， 認為教師們提出的金額及法定遲延利息，於法尚屬無據，因此判決駁回，同時也駁回教師們對校方提出的假執行聲請，仍可上訴。