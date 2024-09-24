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指示記者抄臉書、ptt爆料撰文 網媒副社長未查證挨告

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

2022年3月13日網路有篇「教召衰仔慘兮兮 教準長官睡人妻」爆料，同帳號作者也在臉書粉專「靠北長官」PO文直指，時任陸軍教準部羅姓指揮官與人妻婚外情網路媒體吳姓副社長未經查證，便指示邱姓記者根據爆料內容撰文並上刊，遭人妻女主角提告，桃園地檢署偵結，將吳男依加重誹謗、違反個人資料保護法起訴。

起訴指出，65歲吳姓男子是台灣好報副社長，執掌負責言論蒐集、記者編輯、決定刊登報導，竟未經查證社群網站PTT看板、臉書粉專「靠北長官」分別PO文的「m2251000（akakaze）」帳號發表標題「［問卦］教召衰仔慘兮兮 教準長官睡人妻」文章內容的真實性，且該名人妻並非公眾人物，私德事項也與公眾利益無關。

吳男於2022年3月20日凌晨1點26分，指示不知情的邱姓記者根據網路爆料內容撰文，在台灣好報上刊登標題「最硬教召變罪淫教主 羅XX教準走樣」新聞，內容指摘人妻與陸軍教準部羅姓指揮官有婚外情，並張貼人妻住所、住所地下停車場、酒店名稱價格等照片，報導內揭露人妻的姓名、婚姻、家庭等足資識別個人的資料，遭人妻提告加重誹謗、違反個人資料保護法及侵入住宅等罪嫌。

檢警調查與偵查時，吳男均坦承有刊登婚外情的相關報導，至於人妻指控涉犯侵入住宅部分，檢察官調查後認為，此新聞報導內容皆源自「m2251000（akakaze）」帳號在PTT、靠北長官的PO文，吳男並未前往人妻住家地下室停車場拍照，予以不起訴處分。

網媒吳姓副社長未經查證PTT、臉書爆料內容，指示記者撰文挨告，桃園地檢署偵結起訴。圖／翻攝網路
網媒吳姓副社長未經查證PTT、臉書爆料內容，指示記者撰文挨告，桃園地檢署偵結起訴。圖／翻攝網路

PTT 婚外情 提告 網路媒體

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