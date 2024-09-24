指示記者抄臉書、ptt爆料撰文 網媒副社長未查證挨告

2022年3月13日網路有篇「教召衰仔慘兮兮 教準長官睡人妻」爆料，同帳號作者也在臉書粉專「靠北長官」PO文直指，時任陸軍教準部羅姓指揮官與人妻婚外情，網路媒體吳姓副社長未經查證，便指示邱姓記者根據爆料內容撰文並上刊，遭人妻女主角提告，桃園地檢署偵結，將吳男依加重誹謗、違反個人資料保護法起訴。

起訴指出，65歲吳姓男子是台灣好報副社長，執掌負責言論蒐集、記者編輯、決定刊登報導，竟未經查證社群網站PTT看板、臉書粉專「靠北長官」分別PO文的「m2251000（akakaze）」帳號發表標題「［問卦］教召衰仔慘兮兮 教準長官睡人妻」文章內容的真實性，且該名人妻並非公眾人物，私德事項也與公眾利益無關。

吳男於2022年3月20日凌晨1點26分，指示不知情的邱姓記者根據網路爆料內容撰文，在台灣好報上刊登標題「最硬教召變罪淫教主 羅XX教準走樣」新聞，內容指摘人妻與陸軍教準部羅姓指揮官有婚外情，並張貼人妻住所、住所地下停車場、酒店名稱價格等照片，報導內揭露人妻的姓名、婚姻、家庭等足資識別個人的資料，遭人妻提告加重誹謗、違反個人資料保護法及侵入住宅等罪嫌。