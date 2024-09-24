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台中行人地獄…他遭撞斷9根肋骨 司機辯穿黑衣沒看見

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市22日發生巨業客運撞死徒步走行人穿越道的東海大學女大生悲劇，行人地獄惡名再次浮上檯面；另名陳姓駕駛去年開車經中華路、公園路時，同樣轉彎未注意，撞上走行穿線的林姓男子，釀林慘斷9根肋骨，陳雖辯稱「行人穿黑衣才沒看見」法院仍依過失傷害罪判他5月，可上訴。

檢警調查，陳男（27歲）2023年1月5日清晨6點多，駕駛營業小客車行經中區公園路、中華路口時，因未注意就貿然左轉，當場撞上正徒步走在行人穿越道上的林姓男子。

林慘遭撞上倒地，包括右側第2根至第10根肋骨，以及右肩胛骨都骨折，甚至造成氣胸、頭部挫傷，陳男肇事後則留在現場向警方自首

檢方訊時，陳男坦承開車行經中華路時，撞上徒步走行人穿越道的林男，但辯稱說，當時因天色昏暗，林男又全身穿黑色衣服，自己才沒有看到。

檢方認為，陳男行經路口並無不能注意之事，卻疏於未注意撞上林男，其過失和林男受傷有因果關係，予以起訴。

台中地院審酌，陳男駕駛營業小客車，行經行人穿越道前應減速慢行、讓行人先通過，卻疏於未注意冒然左轉釀林男受傷，依道路交通管理處罰條例規定加重其刑。

另考量陳男犯後自首符合減刑規定，以造成林男傷勢、雙方因調解金無共識未能和解等一切情狀，審理後依汽車駕駛人行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行之過失傷害罪，判陳男有期徒刑5月，得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

傷害罪 自首 行人地獄

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