台中行人地獄…他遭撞斷9根肋骨 司機辯穿黑衣沒看見

台中市22日發生巨業客運撞死徒步走行人穿越道的東海大學女大生悲劇，行人地獄惡名再次浮上檯面；另名陳姓駕駛去年開車經中華路、公園路時，同樣轉彎未注意，撞上走行穿線的林姓男子，釀林慘斷9根肋骨，陳雖辯稱「行人穿黑衣才沒看見」法院仍依過失傷害罪判他5月，可上訴。

檢警調查，陳男（27歲）2023年1月5日清晨6點多，駕駛營業小客車行經中區公園路、中華路口時，因未注意就貿然左轉，當場撞上正徒步走在行人穿越道上的林姓男子。

林慘遭撞上倒地，包括右側第2根至第10根肋骨，以及右肩胛骨都骨折，甚至造成氣胸、頭部挫傷，陳男肇事後則留在現場向警方自首。

檢方訊時，陳男坦承開車行經中華路時，撞上徒步走行人穿越道的林男，但辯稱說，當時因天色昏暗，林男又全身穿黑色衣服，自己才沒有看到。

檢方認為，陳男行經路口並無不能注意之事，卻疏於未注意撞上林男，其過失和林男受傷有因果關係，予以起訴。

台中地院審酌，陳男駕駛營業小客車，行經行人穿越道前應減速慢行、讓行人先通過，卻疏於未注意冒然左轉釀林男受傷，依道路交通管理處罰條例規定加重其刑。