台中2男握全台1700萬人個資 靠「肉搜神器」亂賣下場曝

台中顏姓、張姓男子利用俗稱「小白機」系統，握有全台1700多萬人的個資，張還創設「全台個資肉搜神器即時定位」頻道，以1筆個資500元販賣，警方去年11月破獲，顏、張全部認罪，法院以2人有工作能力卻不循正當管道，各依違反個人資料保護法判3月徒刑，不法所得7萬元沒收，可上訴。

警方查，顏男（38歲）從事電腦維修，過去曾被查獲用釣魚郵件竊取中小企業資料，張男（22歲）則無業。

檢方起訴指出，顏男2019年透過暗網「草馬古道」以200美元的比特幣向不詳人士購入「客戶開發轉業搜尋系統」軟體程式（俗稱小白機），並提供張姓同夥使用，資料庫內有全台1700多萬筆個資，不排除10多年前公部門遭駭入流出。

張男2023年3月22日起在telegram平台創立「全台個資肉搜神器即時定位」頻道，又透過多個群組向宣傳，聲稱掌握全國人民個資，還張貼多位知名人士的個資當作廣告。

張向買家宣稱，只要花500元就可以查詢國內任何一人的個資，還能加價查詢名下車輛、交通違規等資料，同年4月17日至8月22日間，一共賣了數十筆資料，賺得1677.03顆USDT泰達幣，約台幣5萬多元。

警方去年8月30日持搜索票分別在台中東區、南屯區抓到2人，查扣電腦檔案、軟體，以及存放個資的6個硬碟。