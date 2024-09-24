竹縣義民高中薪資糾紛 46教師求償1468萬元敗訴

新竹縣義民高中46名教師聯合提告校方短付未晉級薪資差額、減少年終獎金等共約1468萬元，民庭法官審理後認定，校方因財務狀況未支付年終獎金無違法，判決駁回，可上訴。

判決書表示，46名義民高中教師日前聯合提告主張校方未經教師同意，於民國111年3月間在全校集體會議中單方面要減年終獎金及學術、專業研究費，且已長期剋扣、積欠研究費。

教師主張，校方本應按教師每年考核成績給予晉級、晉薪，卻短付教師未晉級薪資差額，已違反僱傭契約，經勞資爭議調解，校方拒絕讓步，因此向校方聯合求償新台幣1468萬元。

法官審理表示，年終獎金是私立學校為獎勵教師的教學等服務績效、激勵教師士氣所給，學校可依教師表現及學校財務狀況辦理，並由學校與教師協議及約定，並非一定要發放。

判決指出，46名教師所爭取的獎金，非屬工資即服務報酬性質，校方本可視當時財務狀況處理，在未支付原告教師年終獎金部分，並未違反相關法律規定，也合於雙方僱傭契約約定。

法官認定，校方無短付研究費及差額薪資情形，判決駁回，可上訴。