警民合作抓車手 他因「取款時已遭鎖定」只被判刑5月

詐欺車手王姓男子先前與廖姓投資客相約台北市中山區面交30萬元，遭廖男聯手警方當場逮捕送辦，檢方偵結依違反洗錢防制法等罪嫌起訴，法院審理後卻認定，王男僅涉犯偽造私文書罪，近日審結依法判王男徒刑5月。

警方調查，85歲廖姓男子在通訊軟體LINE中點擊投資廣告，與自稱投資公司營業員的詐團成員互加好友，詐團後續指示廖男面交現金以獲取高額報酬，並稱「儲值越多報酬越高」，廖男誤信詐欺話術，先後共分5次交付逾200萬元現金，因遲未獲取報酬，驚覺受騙，今年6月向中山分局警方報案求助。

員警介入後與廖男合作，向詐團提議加碼投資30萬元，約定6月18日下午4時在台北市中山區某速食店內面交，廖男帶著警方準備的30萬元假鈔赴約，18歲王男則配戴偽造的專員工作證、帶著偽造印章及收據出現，準備以某國際投資公司名義向廖男收款。

員警見時機成熟上前逮人，王男對於犯行坦承不諱，供稱是受綽號「螺絲」、身分不明的詐欺上游人員指示取款，第一次做案就被逮，警詢後依違反洗錢防制法、刑法詐欺罪等罪嫌將王男移送台北地檢署偵辦。

判決指出，法官認為王男涉犯行使偽造私文書、行使偽造特種文書、詐欺取財未遂等罪，3罪在同一犯罪決議及計畫下行為，歷程未中斷，應認同一犯行，為想像競合犯，從重論以行使偽造私文書罪。

雖檢方起訴意旨認王男涉嫌洗錢未遂罪，但從王男整體洗錢犯罪計畫觀察，廖男該次發現遭詐，未陷於錯誤，配合警方持假鈔面交逮人，顯見王男取款時已遭警方鎖定，客觀上即無再將贓款層轉上游人員的可能，也無從實行洗錢罪中「掩飾、隱匿犯罪所得本質、來源、去向、所在」等構成要件。