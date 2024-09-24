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安親班老師遭控指侵女童害她常「脫褲」 一審判7.5年今逆轉無罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

板橋某安親班凃姓負責人涉指侵8歲女童，女童洗澡時向母親說「凃老師摳屁屁」，母親驚覺女兒遭性侵新北地方法院認為凃明知女童年幼且有身心障礙，卻為逞慾而犯法，依強制性交罪判7年6月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今改判凃無罪。

凃（46歲）為安親班負責人並兼任老師，他被控於2015、16年間在教室對當時就讀小學一年級的女童上下其手，女童因生殖器遭觸摸，之後常出現「自行脫褲」的異常行為；2017年4月19日女童向母親說出此事，還示範「摳屁屁」的動作，母親報警。

凃雖表明教過女學生，但否認強制性交，雖然曾在2017年4月24日、4月26日在安親班寫下「自白書」，但他喊冤「是被強迫寫的」。

新北地院依據女童母親將女童敘述案發時錄下的影片，以及女童輔導教師等人證稱女童在案發後出現異常行為，並曾主動講出被害過程等，認為女童年幼且有身心障礙，與凃也無冤仇，沒有捏造事實必要。新北院認為以女童的年紀，不可能憑空杜撰被害經歷，認定凃確實曾性侵。

雖然一審時曾將本案送請台灣大學心理學系副教授趙儀珊鑑定，趙儀珊主張在心理治療或輔導中高度誘導性的諮商技巧，有可能會嚴重汙染受害者的證詞，甚至有可能創造出一個「被扭曲或虛構的記憶」，尤其是充滿幻想或想像的遊戲治療方法，年齡較幼小的孩童對於自身經驗的記憶，可能因為在接受遊戲治療時數而混淆了對於真實案發事件的記憶。不過一審並未採納。

新北地院認為凃明知女童未滿14歲，有身心障礙，仍為滿足自己性慾而性侵女童，愧於教職、漠視女童性自主決定權，更讓女童身心受創，判他7年6月徒刑。

案件上訴高院時，高院除改採納趙儀珊的觀點外，綜合其他事證，今撤銷原有罪判決，並改判無罪，本案得上訴。

板橋一所安親班凃姓負責人被控指侵國小女童，新北地方法院依對未滿14歲、心智缺陷之女子犯強制性交罪判7年6月徒刑，但台灣高等法院今撤銷改判無罪。示意圖／Ingimage
板橋一所安親班凃姓負責人被控指侵國小女童，新北地方法院依對未滿14歲、心智缺陷之女子犯強制性交罪判7年6月徒刑，但台灣高等法院今撤銷改判無罪。示意圖／Ingimage

台灣高等法院 安親班 性侵 新北 母親

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