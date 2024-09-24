安親班老師遭控指侵女童害她常「脫褲」 一審判7.5年今逆轉無罪

板橋某安親班凃姓負責人涉指侵8歲女童，女童洗澡時向母親說「凃老師摳屁屁」，母親驚覺女兒遭性侵。新北地方法院認為凃明知女童年幼且有身心障礙，卻為逞慾而犯法，依強制性交罪判7年6月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今改判凃無罪。

凃（46歲）為安親班負責人並兼任老師，他被控於2015、16年間在教室對當時就讀小學一年級的女童上下其手，女童因生殖器遭觸摸，之後常出現「自行脫褲」的異常行為；2017年4月19日女童向母親說出此事，還示範「摳屁屁」的動作，母親報警。

凃雖表明教過女學生，但否認強制性交，雖然曾在2017年4月24日、4月26日在安親班寫下「自白書」，但他喊冤「是被強迫寫的」。

新北地院依據女童母親將女童敘述案發時錄下的影片，以及女童輔導教師等人證稱女童在案發後出現異常行為，並曾主動講出被害過程等，認為女童年幼且有身心障礙，與凃也無冤仇，沒有捏造事實必要。新北院認為以女童的年紀，不可能憑空杜撰被害經歷，認定凃確實曾性侵。

雖然一審時曾將本案送請台灣大學心理學系副教授趙儀珊鑑定，趙儀珊主張在心理治療或輔導中高度誘導性的諮商技巧，有可能會嚴重汙染受害者的證詞，甚至有可能創造出一個「被扭曲或虛構的記憶」，尤其是充滿幻想或想像的遊戲治療方法，年齡較幼小的孩童對於自身經驗的記憶，可能因為在接受遊戲治療時數而混淆了對於真實案發事件的記憶。不過一審並未採納。

新北地院認為凃明知女童未滿14歲，有身心障礙，仍為滿足自己性慾而性侵女童，愧於教職、漠視女童性自主決定權，更讓女童身心受創，判他7年6月徒刑。