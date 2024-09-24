12女人與富商餐敘 帝寶名媛李珍妮罵前主播「做雞的」被訴

號稱「帝寶名媛」的聞人李珍妮參加王姓富商的餐會，不滿遭「房產美魔女」王子苓出言制止，又被前主播李雅楹揶揄「穿得像耶誕樹」，罵王子苓、李雅楹是「做雞的」，王、李提告，台北地檢署今天依誹謗罪起訴李珍妮。

2023年11月16日，王姓富商邀約李珍妮（現改名李洢鏵）、王子苓、李雅楹共12位名媛到台北市中山區的「Ad Lib kitchen」餐廳聚餐。

李珍妮當天因為遲到，被安排坐在包廂最不顯眼的位子，不過，李珍妮因盛裝出席卻未獲重視，不停找餐廳人員的麻煩，還嫌麵包為何是冷的等。