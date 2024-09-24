12女人與富商餐敘 帝寶名媛李珍妮罵前主播「做雞的」被訴
號稱「帝寶名媛」的聞人李珍妮參加王姓富商的餐會，不滿遭「房產美魔女」王子苓出言制止，又被前主播李雅楹揶揄「穿得像耶誕樹」，罵王子苓、李雅楹是「做雞的」，王、李提告，台北地檢署今天依誹謗罪起訴李珍妮。
2023年11月16日，王姓富商邀約李珍妮（現改名李洢鏵）、王子苓、李雅楹共12位名媛到台北市中山區的「Ad Lib kitchen」餐廳聚餐。
李珍妮當天因為遲到，被安排坐在包廂最不顯眼的位子，不過，李珍妮因盛裝出席卻未獲重視，不停找餐廳人員的麻煩，還嫌麵包為何是冷的等。
席間，王子苓阻止李珍妮加點紅酒，勸李珍妮不要再找碴，李雅楹也要求李珍妮反省，李珍妮反嗆，李雅楹再對李珍妮稱「裝扮成耶誕樹的樣子，怎麼不在旁邊好好安靜？」，李珍妮繼續飆罵王子苓、李雅楹是「做雞的」、「你們都是雞」等，事後，王子苓、李雅楹到大安分局對李珍妮提告。
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