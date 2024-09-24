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向長榮的洋機師叫板 「拒驗DNA也可判親子關係存在…」她慘了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

王姓女子與長榮機師口角，公布機師的個資加註「渣男我不愛」、「拒驗DNA也可判親子關係存在喔」，又威脅爆料機師違反防疫規定等；台北地院審理，依個資法判王女有期徒刑4月、依公然侮辱與強制未遂罪判王女應執行拘役35日。可上訴。

王姓女子與長榮航空公司的外籍C姓機師原本是朋友關係，2人於2021年1月26日下午先在台北市萬華區武昌街的某咖啡廳談天後，先行分開，同一天晚間，他們又相約在「捷絲旅」台北西門館，不過，卻因故發生齟齬。

檢察官指控，王女先自長榮航空友人處取得C姓機師出勤班表，再以IG公布，損害C的生活隱密性，之後再公開C於2017年迄今擔任機師的個人資訊圖片，加註「渣男我不愛」、「拒驗DNA也可判親子關係存在喔」、「小孩無法選擇自己出生，但我不認為我沒能力給我的小孩雙倍的愛」等，再損害C的名譽。

此外，王女還脅迫C姓機師要求行陪伴王女的無義務之事，否則即要向C的朋友、長榮航空公司及媒體四處爆料，指C曾在新冠肺炎警戒期間違反隔離規定，C不從，向檢方提告。

檢察官偵辦後，將王姓女子依違法個資法、公然侮辱、強制未遂等多罪起訴，王女審判中否認犯罪，不過，法官審理認為，王女的辯詞與客觀的事證不符，她的辯詞並不可採，判王女有罪。

判決書指出，王女為成年人，竟以創設社群軟體帳號滋擾、恫嚇C姓機師，並以言論侮辱C姓機師，除使機師的名譽受損，更侵害機師的隱私；王女否認犯行，犯後態度不佳，考量王女學歷為大學畢業、現於台北馬偕醫院工作等，依法量刑，刑期均可易科罰金。

圖為長榮航空公司客機。圖／聯合報系資料照片
圖為長榮航空公司客機。圖／聯合報系資料照片

個資 公然侮辱 機師 長榮

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