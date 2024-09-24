關鍵人物／鑽研法律自力救濟 呂炳宏：不再說「司法會還我清白」

違反偵查不公開的案例仍不斷發生，媽媽嘴案被視為「經典」範例，呂炳宏是被未審先判的「指標」人物。記者林昭彰／攝影

「了解司法體系運作模式，才發現自己是小白，如果再來一次，絕不會說出『相信司法會還我清白』這種話。」媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏，為了打民事求償官司去進修法律自力救濟，如今成了幫助小公司解決問題的「逆境顧問」，這一切都是意外。

若非樂觀 恐難走出生命低谷

如果沒遇上「那件事」，呂炳宏也許仍經營著咖啡相關事業；面對被誣指殺人，還被訴連帶賠償被害人家屬，若非天性樂觀，恐怕迄今尚未走出生命低谷，不可能憶起十一年前往事仍談笑風生。

「當時檢警、媒體、社會大眾都認為我是殺人嫌犯，見我交保時態度冷靜說相信司法會還給公道，便覺得一定有鬼。」呂炳宏說，他雖被謝依涵誣陷，但總認為解釋清楚就好，面對媒體採訪並未顯露委屈或激動罵謝依涵，「這才是我的個性」，沒想到外界反而更起疑。

呂炳宏回憶說，當時有八百條的新聞追殺、指控殺人的留言更灌爆臉書，他覺悟到光憑「相信司法」就慘了，不能自力救濟絕對無法獲得清白，因此進修法律，花半年多埋首案卷資料、請教卅多位律師，赫然發現「相信司法真是太天真了」。

司法改革 還有很長的路要走

「民眾對司法認知不足，更欠缺法律意識。」他說，警察押人走「星光大道」移送法辦，民眾似乎就覺得破案、安心了，但許多人送到地檢署就放走；法務部曾統計每年約廿三萬件偵查起訴案僅十九萬件判有罪，像他一樣沒起訴就被公開身分及疑似犯行的個案比比皆是。

日前現身民眾黨集會再受關注的呂炳宏認為，社會大眾習慣用獵奇、獵巫心態看社會案件，媒體就愈發灑狗血，刑事司法體系各環節都有人會為了某些理由及目的去透露訊息，但很少人有「能力（知識及財力）」去爭取遭恣意侵害的權益，老百姓也多因事不關己而不在意，形成惡性循環，而歷年只有極少公務員因違反偵查不公開或洩密被究責，因此他才說「社會風氣和司法改革都還有很長的路要走」。

官司纏訟讓呂炳宏更了解司法和媒體運作，後來參加顧問訓練班，近來接案輔導中小企業創業、營運、行銷、轉型及危機處理。他說，因緣際會和三名「倒楣鬼」聚會，每次邀五、六十名曾遭逢困境的人分享倒楣故事，「一個比一個衰」，大家聽到原來有人更慘就轉念積極面對人生。

「逆境顧問是我給自己命名的啦，希望能協助一些業主解決問題，盡點心力。」呂炳宏受訪過程始終維持著笑容，但笑容是出自樂觀豁達？還是摻雜著無奈？恐怕他自己也說不清楚。