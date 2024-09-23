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台中公車裝輔助系統還撞死女大生 業者：駕駛少做這步

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中巨業交通305公車22日晚上撞擊兩名東海女大生，造成一死一傷。據了解，這輛公車建置先進駕駛輔助系統（ADAS）靠近兩名女生時，輔助系統已亮起紅燈，警示附近就有行人，但駕駛少做了「停看聽」等讓行人，仍持續左轉直到肇禍。

巨業交通徐姓經理證實，他說，這輛305公車的駕駛輔助系統正常運作，當掃描到有行人時就亮黃燈，靠近行人也正常亮紅燈，並且發出警示聲，不過駕駛沒理會，並未在路口停看聽讓。

市府交通局表示，就是怕客運駕駛因為人為疏失，撞到行人，所以大力推動公車建置先進駕駛輔助系統，但駕駛的教育訓練仍然很重要，必須嚴格遵守在路口停等的習慣。

市府統計今年共12家客運業者提出安裝系統，安裝的車輛數達708輛，有五成；台中市公車約為1400輛，將持續鼓勵業者申裝，期望今年底完成全數公車安裝目標。

交通局已在今、明年編列經費補助業者安裝系統設備，補助每輛公車安裝系統費用49%，以5萬元為上限，呼籲客運業者將所屬全數車輛進行裝設。

台中巨業公車撞死女大生，家屬悲憤。據了解這輛公車裝先進輔助系統仍肇禍。圖／讀者提供
台中巨業公車撞死女大生，家屬悲憤。據了解這輛公車裝先進輔助系統仍肇禍。圖／讀者提供

公車 女生 行人

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