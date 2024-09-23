台中公車裝輔助系統還撞死女大生 業者：駕駛少做這步
台中巨業交通305公車22日晚上撞擊兩名東海女大生，造成一死一傷。據了解，這輛公車建置先進駕駛輔助系統（ADAS）靠近兩名女生時，輔助系統已亮起紅燈，警示附近就有行人，但駕駛少做了「停看聽」等讓行人，仍持續左轉直到肇禍。
巨業交通徐姓經理證實，他說，這輛305公車的駕駛輔助系統正常運作，當掃描到有行人時就亮黃燈，靠近行人也正常亮紅燈，並且發出警示聲，不過駕駛沒理會，並未在路口停看聽讓。
市府交通局表示，就是怕客運駕駛因為人為疏失，撞到行人，所以大力推動公車建置先進駕駛輔助系統，但駕駛的教育訓練仍然很重要，必須嚴格遵守在路口停等的習慣。
市府統計今年共12家客運業者提出安裝系統，安裝的車輛數達708輛，有五成；台中市公車約為1400輛，將持續鼓勵業者申裝，期望今年底完成全數公車安裝目標。
交通局已在今、明年編列經費補助業者安裝系統設備，補助每輛公車安裝系統費用49%，以5萬元為上限，呼籲客運業者將所屬全數車輛進行裝設。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言