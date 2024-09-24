地政士涉詐 逾20房被抵押

新北市地政士李姓女子涉嫌勾結詐騙集團，協助被害人辦理抵押房地產向金主借款，詐團再以假檢警、假投資或靈骨塔手法騙走款項，十八人共抵押廿四筆不動產借貸二億元，全被騙光。刑事局拘提李、仲介及金主等五人，依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送。

警方懷疑李及兩名仲介、兩名金主均配合詐團，但五人否認，李稱接客戶收取代書費，不知是詐騙，其餘犯嫌也否認知情，稱合法賺取仲介費及貸款利息。檢方認為事證不足，訊後命郭姓、田姓仲介各廿萬元交保，其他人請回。

警方調查，詐團派卅五歲郭姓、卅三歲田姓男子介紹被害人赴各地地政事務所，透過新北市永和區地政士四十四歲李姓女子辦理不動產抵押設定，由六十一歲顏姓男子及其五十六歲毛姓妻子當金主，撥款數千萬元不等；被害人拿到款項後，詐團以「這次標的穩賺不賠」、「把上次賠的一次賺回來」等假投資話術，或以假檢警、靈骨塔手法騙走款項。

十八名被害人名下共廿四筆不動產，被設定抵押借款二億元騙走，其中台北市梁姓男子將自己及家人在北市大安區五間房屋設定抵押，被騙八千萬元最多，被害人陸續報案。

刑事局偵七大隊第三隊追查，十八名被害人的抵押權設定均由李辦理，上月十三日在新北、宜蘭縣拘提李等五人，查扣現金三百萬元、手機、借款資料、銀行存摺、金主名冊等證物。

警方蒐證發現，五人互相認識，常一起「吃喝玩樂」，但暫未查獲可疑金流，將犯嫌手機數位鑑識，調查是否與詐團聯繫及抽取贓款。