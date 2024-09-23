逃逸被逮遣送回國 越籍男偷渡1709公里上岸竹圍漁港又遭逮

一名越南籍黎姓男子先前在台灣工作，因行蹤不明遭通報逃逸失聯後被逮，遣送回國，結果黎男為了想再回台非法打工，自越南輾轉搭漁船1709公里至桃園竹圍漁港偷渡上岸，進入台灣後又遭警方逮捕，桃園地院近日依犯未經許可入國罪處刑並驅逐出境。

起訴書指出，越南籍黎姓男子先前曾取得台灣工作許可，2014年5月5日入境，然而黎男在核准居留期限2015年3月2日屆滿前，因行蹤不明而遭雇主通報逃逸失聯，直到2015年10月19日遭移民署查獲遣送回越南，並經移民署禁止入國。

結果黎男明知上情，竟為再入境台灣工作安排偷渡來台事宜，先自越南河內搭乘漁船輾轉至桃園竹圍漁港後偷渡上岸，隨即進入台灣，到了今年8月19日晚間8點30分許，在桃園市桃園區富國路90巷口被警方查獲偵辦，黎男警詢時坦承犯行，檢方依犯入出國及移民法第74條之未經許可入國罪嫌起訴。