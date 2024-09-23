快訊

日導彈巡防艦7月闖中國領海 涉事艦長稱「不知情」遭撤職

男開賓士衝撞健身房畫面曝光 館長：過程、理由如4年前槍擊案

想搭對面月台區間車…男子竟直接跨過軌道 台鐵：已通報路警

逃逸被逮遣送回國 越籍男偷渡1709公里上岸竹圍漁港又遭逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

一名越南籍黎姓男子先前在台灣工作，因行蹤不明遭通報逃逸失聯後被逮，遣送回國，結果黎男為了想再回台非法打工，自越南輾轉搭漁船1709公里至桃園竹圍漁港偷渡上岸，進入台灣後又遭警方逮捕，桃園地院近日依犯未經許可入國罪處刑並驅逐出境。

起訴書指出，越南籍黎姓男子先前曾取得台灣工作許可，2014年5月5日入境，然而黎男在核准居留期限2015年3月2日屆滿前，因行蹤不明而遭雇主通報逃逸失聯，直到2015年10月19日遭移民署查獲遣送回越南，並經移民署禁止入國。

結果黎男明知上情，竟為再入境台灣工作安排偷渡來台事宜，先自越南河內搭乘漁船輾轉至桃園竹圍漁港後偷渡上岸，隨即進入台灣，到了今年8月19日晚間8點30分許，在桃園市桃園區富國路90巷口被警方查獲偵辦，黎男警詢時坦承犯行，檢方依犯入出國及移民法第74條之未經許可入國罪嫌起訴。

桃園地院近日審酌，認為黎男先前已自台灣遣送出境，竟為求非法打工賺取報酬，未經許可而非法偷渡入境台灣，影響邊境管制及外國人入境管理等國家安全，念及黎男坦承犯行，兼衡其非法滯留台灣約5年多，時間非短，依犯未經許可入國罪處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。並於刑期執行完畢或赦免後驅逐出境。

一名越南籍黎姓男子先前在台灣工作，因行蹤不明遭通報逃逸失聯後被逮，遣送回國，結果黎男為了想再回台非法打工，自越南輾轉搭漁船至桃園竹圍漁港偷渡上岸，進入台灣後又遭警方逮捕。記者周嘉茹／攝影
一名越南籍黎姓男子先前在台灣工作，因行蹤不明遭通報逃逸失聯後被逮，遣送回國，結果黎男為了想再回台非法打工，自越南輾轉搭漁船至桃園竹圍漁港偷渡上岸，進入台灣後又遭警方逮捕。記者周嘉茹／攝影

桃園地院 移民署 越南

延伸閱讀

美聯社法籍記者被拒入境香港 曾拍黎智英在囚照片

美聯社攝影記者被拒入境香港 曾拍黎智英在囚照

教育部「勘誤」教師解聘辦法 全教總批：偷渡「修法」便宜行事

偷渡陸男有共青團背景？ 侯友宜籲：嚴肅看待、釐清動機

相關新聞

新北地政士涉勾結詐團 找金主砸2億…逾20棟房皆被設定抵押

刑事局分析國內詐騙案件，發現被假投資詐騙等18名被害人共遭詐騙逾2億，都是向同一名地政士辦理貸款，而地政士又是從郭姓男子...

東海兩女大生一死一傷車禍 行人團體：路口行穿線位置並不正確

巨業客運施姓司機昨晚9時許，駕駛公車經綠川東街左轉中山路口，在路口撞上對向兩名東海大學女大學生，造成一死一傷慘劇。「行人...

逃逸被逮遣送回國 越籍男偷渡1709公里上岸竹圍漁港又遭逮

一名越南籍黎姓男子先前在台灣工作，因行蹤不明遭通報逃逸失聯後被逮，遣送回國，結果黎男為了想再回台非法打工，自越南輾轉搭漁...

彰化印尼武術團體多派械鬥1死 行凶移工被判刑12月6月

彰化火車站前廣場去年9月2日晚間，發生多個印尼武術團體打群架事件，25歲安姓印尼移工持折疊刀刺殺31歲加姓印尼移工致死。...

人行道不像人行道...高雄男誤停遭檢舉 法院判准他撤罰

高雄歐姓男子去年7月、9月上午7時許，將小貨車停在仁武區水管路二段與仁和街口，卻遭民眾檢舉在人行道停車，吞下600元罰單...

他遭通緝14年...借雙胞胎弟弟身分躲查緝 警嘆：真的太像了

邱姓男子是竊盜通緝犯，日前因搖晃走在萬華馬路中央遭盤查，他態度坦然，謊報雙胞胎弟弟的身分證字號還拿出弟弟的證件，員警仍認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。