人行道不像人行道...高雄男誤停遭檢舉 法院判准他撤罰

高雄歐姓男子去年7月、9月上午7時許，將小貨車停在仁武區水管路二段與仁和街口，卻遭民眾檢舉在人行道停車，吞下600元罰單，他不服提行政訴訟，高高行審理後，法官認為人行道毀損嚴重，已經讓人無法辨識是人行道，判准他撤銷罰單。可上訴。

判決指出，歐男去年7月、9月將車輛停在仁武區水管路二段仁和街口，後來民眾檢舉他違規停車，今年1月歐收到兩張共600元罰單，還被記違規點數1點。

他不服裁罰，向法院提起行政訴訟，主張停車地點旁是道路邊緣線，沒有人行道標誌，人行道磚也被剷除重新鋪設柏油水泥地，根本看不出來是人行道，要求撤銷原處分。

高雄市交通局反駁，稱歐男停車地方是鋪設柏油，沒有鋪紅磚，但只要是政府畫設範圍，就屬於人行道，開罰並無爭議；交通局並提交內政部國土管理署市區道路人行安全地理資訊系統，證明歐停車地方就是人行道。

法院審理時，法官去函內政部詢問，該部函覆稱市區道路人行安全地理資訊系統，是為蒐集並展示人行道相關資訊，並非裁罰認定，開罰與否仍要以現場狀況事實認定，不是說登載在系統中，就屬於人行道。

法官另勘驗現場照片，發現歐男停車地點周遭都鋪設柏油及水泥，無紅磚或人行道鑽，僅附近接近仁和街才有零星紅磚痕跡，但紅磚已嚴重龜裂並與柏油交錯。