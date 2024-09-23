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他遭通緝14年...借雙胞胎弟弟身分躲查緝 警嘆：真的太像了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

邱姓男子是竊盜通緝犯，日前因搖晃走在萬華馬路中央遭盤查，他態度坦然，謊報雙胞胎弟弟的身分證字號還拿出弟弟的證件，員警仍認定怪異，將他帶回派出所詳細查證，這才戳破假冒身分，發現他已被通緝14年，警詢後依法解送歸案。

萬華警方5日下午2時許，在廣州街、西昌街口上發現邱男（60歲）因走在馬路中央搖晃，上前盤查他身分。邱男配合員警，說出雙胞胎弟弟的身分證字號，由於目前警方小電腦有針對雙胞胎身分加以備註，員警開始特別注意。

警方追問，是否有證件方便出示，邱男有備而來，從錢包掏出弟弟的駕照證件供驗證，員警仍感覺有異，追問「哥哥」叫什麼名字，一查發現「哥哥」是在民國99年被台北地檢署發布的通緝犯。

警方認定不單純，懷疑是哥哥假冒弟弟的身分，依法將他帶回派出所查證，經耐心溝通，這才確定真的是「哥哥假冒弟弟」，員警大嘆真的太像了，只差一個照片有留鬍子，一個沒有鬍子，要不然真的很難辨識差異，警詢後依法解送歸案。

邱男是竊盜通緝犯，遭通緝14年，逃亡期間用雙胞胎弟弟的身分證字號、駕照躲避查緝。記者翁至成／翻攝
邱男是竊盜通緝犯，遭通緝14年，逃亡期間用雙胞胎弟弟的身分證字號、駕照躲避查緝。記者翁至成／翻攝
邱男是竊盜通緝犯，遭通緝14年，逃亡期間用雙胞胎弟弟的身分證字號、駕照躲避查緝。記者翁至成／翻攝
邱男是竊盜通緝犯，遭通緝14年，逃亡期間用雙胞胎弟弟的身分證字號、駕照躲避查緝。記者翁至成／翻攝

身分證 通緝 雙胞胎

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