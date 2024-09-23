公車撞死女大生駕駛依過失致死偵辦 女生母到殯儀館不發一語
台中巨業客運施姓司機22日晚間9點13分，開車行經中區中山路、綠川東街口，欲左轉撞上當時走斑馬線的東海大學王姓、林姓女大生，林女遭捲入車底，到院前死亡，王女輕傷。訊後依過失致死罪移送偵辦，報請檢察官黃秋婷今相驗，釐清死因。
巨業客運施姓司機在22日晚間9點13分，駕駛公車由台灣大道一段方向，沿中區綠川東街欲左轉中山路，往台中車站方向行駛，當時東海大學法律系21歲王姓女生、會計系20歲林姓女生沿綠川東街的行人穿越道，要往宮原眼科方向行走，未料遭施開車撞上，林女被捲入車輪底下，送醫不治；王女逃過一劫，四肢輕傷。司機經警方酒測為零。
檢察官黃秋婷負責相驗，全案目前尚在釐清案情。肇事施姓駕駛到殯儀館，他說，事發當時沒看到人，兩人都穿黑衣，當時天色很暗沒看到，又是視線死角，不知道斑馬線上有人，左轉過來時看到2個黑影就撞上，當時車上還有乘客，只說事發路口沒有路燈，暗暗的看不清楚。
巨業交通發表聲明，指昨晚發生在中市綠川東街、中山路口，該公司305路公車未遵守路口禮讓行人「慢停看」，導致左轉時撞上2名行人造成傷亡。有關這起交通事故造成行人傷亡，公司深表痛心與遺憾，並在此表達十二萬分歉意，向事故當事人、家屬、東海大學師生、及社會大眾道歉，會負起相關責任。
會計系林姓女生的母親，由林的弟弟陪同進到東海殯儀館，兩人神情悲傷，難以言語，對媒體也僅表示「請給我們空間」；另名受傷的女大生也由家人陪同，到殯儀館看學妹最後一面，她表情哀戚不發一語。
台中公車撞死人殷鑑不遠，台中豐原客運前年開車行經北區時，貿然左轉，輾斃走斑馬線李姓女子、一歲兒子，僅伊拉克籍季姓丈夫倖存，引發社會討論「行人地獄」話題，屬矚目案件。
該案在一審時，依過失致死罪，判陳1年4月徒刑，二審因陳承諾賠償100萬元給家屬，達成和解，二審宣告陳緩刑5年，緩刑期間依調解條件支付賠償金，如今台中中區又再傳疑似公車撞死人意外。
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