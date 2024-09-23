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爆蘇貞昌靠BNT疫苗A一億美元 吳子嘉要不要賠錢？法院10月31日宣判

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

美麗島電子報董事長吳子嘉去年在節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，被蘇貞昌請求賠償1000萬元，台北地方法院今言詞辯論終結，定10月31日宣判。

吳子嘉去年5月20日在直播節目中表示「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」、「就是白白貪汙了近30億台幣」、「統統抓去判刑關起來」，蘇貞昌、陳時中認為名譽權受到侵害，各求償1000萬元。

台北地院今審理蘇貞昌求償案件，蘇貞昌委任律師指出，吳子嘉提出的檢方多份不起訴書與本案皆無關係，本案關鍵為吳子嘉不實指控蘇貞昌、陳時中貪汙美金1億元，另案一審也已經判吳子嘉應賠償陳時中300萬元。

蘇貞昌律師指出，本案基礎事實於刑案部分，台北地檢署已依加重誹謗罪嫌起吳子嘉，案件於法院審理中，可證明吳子嘉確實詆毀蘇貞昌、陳時中，請求法院判決吳子嘉賠償1000萬元，端正國家法治，蘇貞昌也會將判賠金額捐出做公益。

吳子嘉委任律師表示，吳子嘉是針對BNT疫苗採購等可受公評之事評論，與直接指稱蘇貞昌不法、貪汙不法有所差別，吳子嘉只是善盡政治評論義務，藉由言論促使蘇貞昌公開採購案歷程，供社會大眾檢視。

吳子嘉律師說，吳子嘉縱使言論內容犀利而讓蘇貞昌感到不舒服，但目的是為了喚起民眾注意，增進對公共事務的思辨 ，並非僅為了侵害蘇貞昌名譽權為目的，請求法官駁回訴訟；法官庭末諭知言詞辯論終結，定10月31日宣判。

美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／聯合報系資料照片
美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／聯合報系資料照片
蘇貞昌。圖／聯合報系資料照片
蘇貞昌。圖／聯合報系資料照片

吳子嘉 蘇貞昌 陳時中

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