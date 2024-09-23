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山寨AirPods上網賣 蘋果怒告賣家索賠售價304倍

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

柯姓、魏姓女子2020年間在網路以低於市價販賣AirPods耳機2代、3代，卻被買家發現是仿冒，警方循線查緝柯女到案，柯女、魏女均被依商標法合併判刑8月、5月，得易科罰金，蘋果公司事後向2人求償商品售價304倍的賠償金，魏以22萬元和解，柯因和解不成，法院判她應22萬800元。可上訴。

判決指出，柯女、魏女成立群組，專門出售蘋果AirPods耳機、LV商標保護套等物，2020年3月間，柯女在群組販賣AirPods耳機2代、3代，每組僅售價1300元、1600元，幾乎是官網市價的3折。

同年月，黃姓女子在群組下單，購買4組AirPods耳機，總計匯款5548元，事後黃女男友又將耳機轉售給鍾姓男子，結果鍾男發現耳機有異，認為是仿冒品後隨即報警。

警方獲報後，循線到柯女、魏女家中搜索，扣到大量仿冒品，兩人也被依商標法移送法辦。橋頭地院審理後，柯女被依商標法合併判刑8月，得易科罰金，魏女處5月，緩刑2年。

事後蘋果公司認為兩人販賣仿冒品，侵害到他們商譽，向柯女、魏女求償，以AirPods耳機均價1450計算，向兩人索賠304倍賠償，共44萬800元。

橋頭地院審理時，魏女直接與蘋果和解，賠償22萬餘元，柯女也未再與蘋果公司爭執賠償金，法官認定柯女販賣仿冒品，侵害到蘋果權益，判她應賠償剩餘的22萬800元。可上訴。

AirPods耳機。本報資料照片
AirPods耳機。本報資料照片

仿冒 售價 網路

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