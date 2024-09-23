不滿通訊行員工欠債潑漆 高雄男做完筆錄又開車撞大門

蔡姓男子因不滿高雄市三民區某通訊行張姓員工欠12萬元，2年未還款，昨傍晚朝通訊行鐵門潑紅漆，警方獲報，以車追人，昨晚逮獲蔡男，沒料，蔡做完筆錄5小時後，電話中與張的友人起口角，憤怒難消，又開車撞凹通訊行大門，警方再將蔡拘提到案。

警方指出，位於三民區瀋陽街某家通訊行昨周日未營業，下午4時30分許突有一名男子駕車到通訊行前拉下的鐵門潑紅漆，員工獲悉趕回通訊行清理並報警。

後警方調查，31歲的通訊行張姓男員工和21歲蔡姓男子2年前有12萬元債務糾紛，張欠款未還，疑蔡男報復潑漆。

警方調閱監視畫面，以車追人，昨晚9時30分許，在三民區立志街逮獲蔡男，蔡男在十全派出所做完筆錄，後接獲張男友人來電，雙方在電話中起口角衝突，蔡心有未甘，今天凌晨2時40分許又駕車連續倒車衝撞通訊行，致鐵門被撞凹、玻璃碎裂。