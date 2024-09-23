聽新聞
0:00 / 0:00
不滿通訊行員工欠債潑漆 高雄男做完筆錄又開車撞大門
蔡姓男子因不滿高雄市三民區某通訊行張姓員工欠12萬元，2年未還款，昨傍晚朝通訊行鐵門潑紅漆，警方獲報，以車追人，昨晚逮獲蔡男，沒料，蔡做完筆錄5小時後，電話中與張的友人起口角，憤怒難消，又開車撞凹通訊行大門，警方再將蔡拘提到案。
警方指出，位於三民區瀋陽街某家通訊行昨周日未營業，下午4時30分許突有一名男子駕車到通訊行前拉下的鐵門潑紅漆，員工獲悉趕回通訊行清理並報警。
後警方調查，31歲的通訊行張姓男員工和21歲蔡姓男子2年前有12萬元債務糾紛，張欠款未還，疑蔡男報復潑漆。
警方調閱監視畫面，以車追人，昨晚9時30分許，在三民區立志街逮獲蔡男，蔡男在十全派出所做完筆錄，後接獲張男友人來電，雙方在電話中起口角衝突，蔡心有未甘，今天凌晨2時40分許又駕車連續倒車衝撞通訊行，致鐵門被撞凹、玻璃碎裂。
警方獲報，隨後將蔡拘提到案，警詢後，依恐嚇、毀損等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言