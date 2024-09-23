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星期評論／一周2藍綠議員遭辦 時機引聯想

聯合報／ 本報記者王慧瑛

新北市議員白珮茹，遭控涉詐領長達15年的助理費。記者邱德祥／攝影
新北市議員白珮茹，遭控涉詐領長達15年的助理費。記者邱德祥／攝影
政壇肅貪案一波波收網，新北市議員白珮茹、林銘仁最近相繼捲入詐領助理費案，白諭知60萬交保、林遭收押，藍綠通殺巧妙平衡。檢調大動作一周內連辦2名現任資深議員，產生威懾效果，下一個會咬到誰，新北市議會瀰漫一股詭譎氛圍。

賴清德總統上任後，檢察官突然變成出柙猛虎，先辦行政院前副院長鄭文燦，後捕民眾黨主席柯文哲，藍綠白高官應聲落馬，賴政府樹立打貪形象，民代人人自危，畢竟執政權在民進黨手裡，檢調大刀如何揮，那才是最真實的執政優勢與權力。

新北議員林銘仁。圖／報系資料庫
新北議員林銘仁。圖／報系資料庫

新北市議會定期會24日開議在即，接連發生2名現任議員身陷助理費官司，白珮茹是國民黨籍、林銘仁是民進黨籍，兩人都是五連霸議員，對處理助理費不陌生，檢調可能早有掌握，出手時機點留有想像空間。

面對同黨議員遭到查辦，新北議會藍綠黨團第一時間發聲明送暖。國民黨團指，近年地方民代不分黨派一再出現類似情況，顯見這類案件屬歷史共業，有必要檢討與修正法令，避免基層民代或助理不慎踩到法令灰色邊緣。

民進黨聲明字斟句酌，提到對司法機關辦案予以尊重，也呼籲他黨在調查過程中避免政治操作或未審先判，應靜待司法調查結果。

賴總統先前受訪強調，司法獨立，行政不能介入，才能讓司法成為守護社會正義的防線，不分政黨、不問何人，有證據就依法偵辦，毋枉毋縱。

近年民代涉詐領助理費一樁接一樁，賴總統上任後，政壇司法案件激增，雷厲風行大整肅可塑造賴政府打貪形象，也裂解在野陣線。百姓支持打貪，期待政治清明，卻不樂見司法成為打擊政敵工具。平心而論，許多民代助理費案惡性不重，也存在制度漏洞，檢調應展現決心揪出大貪官，才能讓人民對司法公正性更有信心。

司法 柯文哲 白珮茹 議員 賴清德 鄭文燦

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