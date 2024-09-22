圍毆房仲反遭刺死 房仲判刑後…另一方犯殺人未遂罪也判6年

去年10月間白姓男子偕同高姓、黃姓及范姜姓少年一同南下嘉義，委託仲介呂男看嘉義縣水上鄉某倉庫，期間雙方發生衝突，呂男涉嫌刺死黃男經國民法官參審判刑10年6月；白男涉嫌開車衝撞呂男父子，嘉義地院依殺人未遂判6年、高男犯共同傷害罪判刑6月，得易科罰金。可上訴。

去年10月17日，白峻宇夥同高男、黃男（已殁）及范姜姓少年（另由少年法庭審理）南下嘉義，透過房仲公司網頁，相約房仲呂東澔傍晚到水上鄉看倉庫，呂男在呂父陪同開車到場，獨自一人帶領白男等人看房，進入倉庫後雙方對話沒幾句，黃男突然以呂男電話中口氣不佳為藉口出手毆打，白男、少年隨即上前圍毆，高男持手機錄影。

呂男逃到倉庫外，與白男等人發生拉扯，呂父見狀持球棒、高爾夫球桿上前揮趕，黃男持摺疊短刀揮砍，白男噴灑防狼噴霧劑，並駕駛休旅車載黃男、少年及高男欲逃走，呂姓父子拉住高男，白男為讓高男脫困，不顧呂父站在車子前方，加速往前行駛衝撞，呂父因而被撞倒、左腳遭輾壓；呂男鬆手放開高男，見黃男欲上車逃跑，持彈簧短刀從黃男背後刺一刀，又開駕駛座車門朝白男持刀揮砍，白男再度加速向前方行駛，載黃男、高男、少年離去。

黃男傷勢嚴重，送醫急救不治，呂東澔因犯傷害致人於死罪、傷害罪，經國民法官參審判刑10年6月、2年。

白男否認意圖開車衝撞呂姓父子，辯稱衝突後要駕車駛離現場時，因車子的擋風玻璃破裂，往前開時才發現壓到呂父；第2次駕車時還是沒看到前面有人。

但法庭審視監視畫面，白男開車壓傷呂父後仍繼續行駛，直至呂男面前才緊急煞車，迫使呂男鬆開高男，急速倒車後再往右前方呂父方向駛來，呂男站在車前試圖阻擋，依然橫衝直撞，呂男在千鈞一髮之際趕緊拉開倒地呂父。車窗破裂位置是在駕駛座前方，依人體慣常反應，駕駛視線應會看向右邊，右側玻璃並無破裂，自不會妨礙視野。