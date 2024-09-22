獨／台中警啟動「大輪調」時代 基層諷局長「五星魔」

台中市警局今年風紀不斷，有巡佐偽造文書改罰單、小隊長詐領工作費，甚至是警政監林明佐洩密九州博弈「小谷」瀆職案等；市警局長李文章認為，去除積弊勢在必行，請人事研議，不分內外勤輪調的「六年條款」，今年6月已有風聲，市警局否認，但18日公布輪調規則，引發基層恐慌，紛紛在網路爆料，還有人改哏圖「五星魔」嘲諷，也有人叫好，認為部分內勤如死水，展開大輪調時代，有利活化。

據透露，本月18日在市警局流傳「本局六序列以下各項職務人員職期輪調原則」，其中不分內外勤人員，六序列至十一序列的官警（兩線三星組長至一線三星偵查佐）若已在同單位任職6年，都要輪調，非主管可在分局內調單位，但主管與分局外事、資訊、鑑識人員，則需跨分局調整，另外偵查隊小隊長、偵查佐，也須跨分局調整。

依據輪調原則，各單位有10％比例的保薦名額，也就是該單位每10人，即可有1個名額可以保薦，續留該單位一年，但至第8年仍需調整，還有若有意在一年內退休人員，也可不受輪調限制，而八序列以上的調整，會在9月底前辦理完成，其餘期程則是在今年10月底前。

台中市警局證實，市警局長李文章基於強化職務歷練、培養專業能力、內部管理與激化機關活力等需要，避免久任致生風紀疑慮，因此有相關輪調作為，主要目的也是希望同仁能夠歷練不同職務，未來規畫任何勤務時，思考能夠更全面，也有考慮到同仁處境，設計相關配套措施。

不過該輪調原則一出，引發基層反彈，有警員到社團「靠北警察」批評，市警局長李文章是否真的關心、體恤基層，還是「長官說了算」、「玩威權遊戲」，而且六年輪調是否能淨化警紀案件仍有疑問，況且此次是高階警官違法違紀，為何是基層同仁要輪調，豈非是「黑貓偷吃、白貓受罪」，還有人將動漫遊戲王改哏圖，將李文章設計為「五星魔」卡片。