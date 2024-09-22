台南地區農會總幹事因案收押停職 外界研判涉案原因曝光
台南地區農會總幹事楊憲仁涉背信等案件，本月19日經檢方傳喚楊憲仁及葉姓女員工到案，檢方聲押兩人法院裁定收押，楊依法停職，由職務由農會秘書黃慶源代理。
楊憲仁涉背信案件桌眾說紛紜引起外界好奇，據知，檢方已回應與農會選舉無關，農會界人士說，曾耳聞農會獎金發放及員工升遷過程引起農會員工不快而向檢調檢舉，對此農業局及農會均表示，不清楚案情，全案尊重司法不願多談。
台南市政府農業局表示，楊某因案遭收押依據農會法第46之1條規定暫停職務，循例由農會秘書代理，後續羈押原因消失可申請復職。
楊憲仁涉背信等案件遭收押引起外界關注，據知，南市調查處日前就曾派員至台南地區農會調閱相關卷宗，在掌握相關人、事證後19日傳喚偵辦，外界研判相關資料檢調早已「款便便」，時機成熟後發動偵辦，讓楊等人措手不及。
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