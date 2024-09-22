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懷疑新郎婚前出軌騙婚 新娘醋勁大發宴客後拒登記並求償百萬 法院駁回

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義有對新人高高興興辦理婚宴後到戶政機關辦理結婚登記，新娘藉口回家拿身分證後搞失蹤拒絕登記，女方認為男方不老實婚前交往多名女友，急於辦理登記有騙婚之嫌，她因遭親友指指點點身心受創要求精神、工作損失等105萬餘元賠償；新郎反駁，雙方婚約已解除。法院判決，雙方已合意解除婚約，沒有因為解除婚約而受損害賠償，駁回女方之訴。可上訴。

新娘主張，交往時男方稱是單身，去年1月29日歸寧宴客、2月1日迎娶宴客後才得知新郎隱瞞有女友一事，且新郎與同事黃女曾是男女朋友，他謊言不斷造成雙方持續爭吵，2月14日他傳訊息「我也不會跟你登記了」，6、7月間再次被她發現有事隱瞞而大吵，直到同年12月底，男方又為了別的女生與她爭吵，還不斷跟同事為不實指控，導致周遭的人對她指指點點。身心嚴重受創、蒙羞，所以要求精神及蒙羞賠償。她懷疑男方有騙婚之意，以結婚利用她做不法的事。

她因為心理受創需要身心輔導費用20萬元；遭旁人議論不堪其擾請求蒙羞費20萬元；又身心受創焦慮、恐慌及嚴重憂鬱、顏面盡失，無法正常工作，請求賠償2年基本工資65萬3760元；依法訴請婚約無效及損害賠償105萬3760元。

新郎表示，2022年到女方家提親，經命理師合八字後定下去年迎娶等時程，並提醒如果2月1日未登記恐要再等1年，因此約定當日婚宴後前往戶政事務所辦理結婚登記。當日婚宴順利舉行，依約定本應於下午結婚登記，女方說要回家拿身分證，但遲遲未見女方出現，撥打手機也聯繫不上，直到戶政事務所下班，女方的阿姨才告知她不願意辦理登記，令他感到相當憤怒與傻眼，雙方不歡而散。今年7月9日法院調解時再表達解除婚約意思表示，經女方代理人當場同意。所以，不論是去年2月1日或今年7月9日雙方婚約都合意解除，請求賠償不成立。

法院審理，女方認為男方不誠實，對他感到失望不滿進而不願意完成結婚登記，然而單純沒有誠實告知人生歷程中所有感情狀況，不能就認為是得以解除婚約的「其他重大事由」。如果騙婚何需進行繁雜的宴客程序，甚至在爭吵時仍極力安撫女方。

女方沒有要與男方完成結婚登記的意思，男方也稱是因女方遲遲不願完成結婚登記，他也同意，雙方早已合意解除婚約。女方醫院證明自2008年起即就醫，男女感情生變本屬平常，難僅憑分手結果，回推是男方故意、甚或以不法行為傷害。因此請求婚約無效（或解除婚約）、損害賠償等均為無理由，應予駁回。

新娘懷疑新郎不誠實交待過往感情狀況，醋勁大發婚宴後不辦登記，並告上法院要求百萬元賠償，遭駁回。圖／本報資料照片
新娘懷疑新郎不誠實交待過往感情狀況，醋勁大發婚宴後不辦登記，並告上法院要求百萬元賠償，遭駁回。圖／本報資料照片

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