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台中25歲清潔工偷翻醫師包被抓...法官判免刑：心智僅7歲

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子是中國醫藥大學附設醫院的清潔工，去年5月間，他涉嫌在醫師的值日室內，翻找醫護人員背包內的物品，被醫師發現後制止而未遂，不過院方仍通知警方到場，依竊盜罪偵辦，不過案件審理期間，法官發現，陳言行與同齡人有異，囑託彰基鑑定後，發現陳中度智能不足，心智年齡僅7歲，因此依竊盜未遂罪判處免刑。

判決指出，陳姓男子（25歲）去年5月間受雇欣中清潔公司，外派至中國醫藥大學附設醫院擔任清潔工，陳在同年月22日上午7時許，在該院立夫醫療大樓的醫師值班室內，趁無人看管時，翻找值班室內醫師背包的物品，被醫師發現後制止，當時陳回應「對不起，我下次改進」，院方報警處理。

雖然郭姓醫師不願提告，但此案是非告訴乃論之罪，全案依竊盜未遂罪起訴後，由台中地院審理。

法官審理時發現，陳男與同齡人的言行有別，經囑託彰化基督教醫院鑑定，發現陳的智力檢測結果是中度智能不足，心智年齡一般不會超過正常7歲的兒童，對於「會不會被當作偷東西」、「如果被當作偷東西，會有什麼後續的後果」等問題，沒有思考的深度、廣度。

法官也發現，陳男的母親是越南華僑、父親因酗酒無法穩定工作，還因酒駕入監服刑，父母已離婚，由母親每天提供零用金，陳原本的清潔工作也因此起竊盜案而被開除，僅能靠撿拾回收物維生，此案犯罪情節輕微，顯可憫恕，因此依法減刑後，仍嫌過重，而無科予刑罰處罰的必要性，依刑法第61條第2款之規定，免除其刑，仍可上訴。

台中市陳姓男子因智能不足，去年涉嫌竊盜未遂罪，一審判免刑。圖／本報資料照
台中市陳姓男子因智能不足，去年涉嫌竊盜未遂罪，一審判免刑。圖／本報資料照

母親 竊盜 醫師

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