醫師處方箋開藥30瓶藥師給1瓶 虛報詐領健保疑雲待解

基隆市有醫師看診後，處方箋寫30瓶藥，但藥局只給1瓶，詐領健保給付。掛名負責人陳姓藥劑生自白犯罪，法官審理時，查出她無法更改處方箋，加上其他事證，判決無罪。藥局旁的診所楊姓開業醫師，也是藥局實際負責人，涉案部分檢方另案偵辦。

基隆地檢署起訴指出，陳女是涉案藥局的藥劑生，楊姓醫師為棟比鄰的診所負責醫師，並為藥局實際負責人。陳女為增加收入，明知患者僅領取1瓶藥劑，卻在處方箋不實登載領取30瓶藥劑，再交由楊姓醫師虛報健保點數醫療費用，使健保署核發總計27萬7240點的醫療費給藥局，涉犯偽造文書、詐欺取財罪。

陳女在檢察官偵訊時說，全案與診所無關，因為配偶生病，需錢就醫才犯錯，深感後悔。因為那種藥物都只給1瓶，調劑時並未注意處方箋記載數量，僅調配口服藥才有特別注意劑量。

法官查出，處方箋開立是醫師權責，與藥師無關，藥師也沒有辦法更改。檢察事務官前往藥局發現可透過電腦修改藥劑名稱、藥量處方箋是醫師開立，患者每月30瓶的不合理處方數量，難認與陳女有關聯。

案發後，診所已繳還逾領的健保給付，健保署人員也向檢方稱追扣完畢，若陳女認罪，同意給予緩起訴。健保給付由楊姓醫師申請及收取，陳女無從取得額外收入，所以陳女自白究竟是事實，或想盡速脫離刑事程序而妥協仍有疑問。

法官認為，陳女給出藥物遠低於處方箋數量13案中，楊姓醫師開立2次，其他11次為另3名醫師開立。因為未見認定陳女如何與這3名醫師串通？或者3名醫師如何與楊勾連？檢察官起訴構建的犯罪事實，有自相矛盾之處。

法官說，縱認有人意圖詐取健保給付，選擇這種顯然違背常理給藥數量，必然輕易被健保署發覺異常，實屬不智。陳女與楊姓醫師分具藥學、醫學背景，又怎會以此法詐取健保給付，悖於情理難信為真。

法官另提出健保電腦程式運作是否有問題，也待詳查。温姓醫師就證稱，電腦系統多次經工程師修改，曾發現許多程式錯誤，可能也有帳目部分欄位資料遺失等情況。涉案診所、藥局數年申報有誤，經健保署排查後即繳還溢領金額，本案如若有刻意詐欺健保給付意圖，何以選擇極易被查獲之藥品？