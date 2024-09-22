軍人南投開車72公里高速撞癱機車婦 二審和解獲緩刑

南投縣曾姓男子是職業軍人，前年4月間曾開車載兩女行經南投市一處閃燈路口，行經路口時未減速，當時騎機車的林姓婦人也沒有依規定暫停車再開，曾以72公里高速撞擊林婦，導致林婦四肢癱瘓，一審依過失致重傷，判刑7月，二審審認曾素行良好，已與家屬和解、完成給付，判緩刑3年，全案確定。

台中高分院審酌，一審認事用法、科刑無失當違誤，曾上訴請求輕判無理由，予以駁回，不過曾在案件審理期間，已與被害人及其家屬達成和解，如數給付賠償，家屬也同意原諒曾男，加上曾素行良好，過去沒有前科，也是保家衛國的職業軍人，認為暫不執行為適當，判緩刑3年，全案確定。

判決指出，曾姓軍人在前年4月23日晚間，開車載楊姓、余姓女子行經南投縣南投市中興路、三和二路的閃燈路口時，當時曾行向是閃黃燈，另名林姓婦人騎機車行經中興路629巷，林婦的行向是閃紅燈，雙方在路口發生碰撞後，林婦受有腦出血、脊椎、胸椎骨折等傷勢，四肢癱瘓，另外曾車內2名乘客則受輕傷。