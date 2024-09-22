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軍人南投開車72公里高速撞癱機車婦 二審和解獲緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣曾姓男子是職業軍人，前年4月間曾開車載兩女行經南投市一處閃燈路口，行經路口時未減速，當時騎機車的林姓婦人也沒有依規定暫停車再開，曾以72公里高速撞擊林婦，導致林婦四肢癱瘓，一審依過失致重傷，判刑7月，二審審認曾素行良好，已與家屬和解、完成給付，判緩刑3年，全案確定。

台中高分院審酌，一審認事用法、科刑無失當違誤，曾上訴請求輕判無理由，予以駁回，不過曾在案件審理期間，已與被害人及其家屬達成和解，如數給付賠償，家屬也同意原諒曾男，加上曾素行良好，過去沒有前科，也是保家衛國的職業軍人，認為暫不執行為適當，判緩刑3年，全案確定。

判決指出，曾姓軍人在前年4月23日晚間，開車載楊姓、余姓女子行經南投縣南投市中興路、三和二路的閃燈路口時，當時曾行向是閃黃燈，另名林姓婦人騎機車行經中興路629巷，林婦的行向是閃紅燈，雙方在路口發生碰撞後，林婦受有腦出血、脊椎、胸椎骨折等傷勢，四肢癱瘓，另外曾車內2名乘客則受輕傷。

一審審酌，當時曾男行經閃黃燈路口時，沒有暫時減速，反而以時速高速72公里行經該處，而該路口速限為50公里，與林婦傷勢有因果關係，不過林婦行經該路口時為閃紅燈，支道車未暫停禮讓幹道車，也有肇因，因此判曾7月徒刑。

南投市曾姓軍人在前年開車行經南投市時，撞癱騎機車林姓婦人，二審判曾緩刑3年。圖／本報資料照
南投市曾姓軍人在前年開車行經南投市時，撞癱騎機車林姓婦人，二審判曾緩刑3年。圖／本報資料照

南投縣 職業 軍人

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