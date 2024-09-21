甘願當詐團門神…律師辯護還是監督？共犯稱「他在場不敢說實話」

台中檢警費時2年多偵破專騙美加華僑詐騙集團，更向上逮到黃姓金主，但台灣詐團猖獗，連法院都直言「打詐國家隊未見成效」，且本件還衍生律師當詐團軍師、洩密案外案，有共犯更坦白「律師是金主請來的」、「律師在場不敢說實話」，顯見律師名義上辯護，實則監控，才釀抓詐團難度更高。

檢警偵辦該案時，憑藉擔任詐團外務的詹姓女成員口供，一路追到黃姓金主，但詹女並非起初就認罪，她落網時上游請了1名律師到場，名義上是辯護，實則監控、暗示她不能供出源頭。

檢方為求突破再次傳證詹女，她這才坦言該名律師是黃姓金主請的，自己不信任，更稱「律師在旁邊，我不敢說實話」、「我不敢說真實老闆是黃」，直到律師不在時，她才全盤托出黃男就是金主、老闆，負責出錢、下工作指令，詹女指認咬出主腦，也成破案重要關鍵。

曾任檢察官的律師陳彥价分析，詐團層層分工，最底層的車手不見得清楚老闆是誰，大多連面都沒見過，全靠通訊軟體匿名互通有無，而幕後主腦、金主為躲避查緝，往往在得知底下車手、成員落網時，不惜砸重金找律師幫辯護。

陳說，實務上常見一抓到詐團成員，就有律師「不請自來」幫辯護，實際上由詐團金主花錢聘請，以替成員辯護為名，律師在陪偵過程分析可將斷點設在哪，或要下游的車手頭、收水頭等低階幹部認罪咬死，為幕後金主設防火牆。

更甚者，近期頻傳的洩密問題，律師利用陪偵機會將檢警偵查秘密、聲押理由等，無論用口頭、筆記或翻拍方式攜出，還違法傳遞給詐團份子，造成檢警努力功虧一簣，這些都源於違紀律師受不了金錢誘惑，抑或自認足夠精明，僥倖不會被抓。

陳彥价認為，律師倫理規範是每個考上司法官、律師的人都清楚的基本道理，自我把持、不踩紅線，是身為法律人應有的職業道德。