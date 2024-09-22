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律師在盯梢 共犯：不敢說實話

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

警方破獲專騙美加華僑詐團，逮到黃姓金主一舉殲滅。記者曾健祐／翻攝
警方破獲專騙美加華僑詐團，逮到黃姓金主一舉殲滅。記者曾健祐／翻攝
台中檢警費時兩年多偵破專騙美加華僑詐騙集團，但台灣詐團猖獗，連法院都直言「打詐國家隊未見成效」，且此案還衍生律師當詐團軍師、洩密案外案，有共犯說「律師都是金主請來的」、「律師在場不敢說實話」，顯見律師名義上辯護，實則幫監控，讓檢警抓詐團難度更高。

檢警偵辦此案時，憑藉擔任詐團外務的詹姓女成員口供，一路追到黃姓主謀，但詹女並非起初就認罪，她落網時詐團上游請了一名律師到場陪偵，暗示不能供出組織源頭。

檢方為突破再次傳證詹女，她坦言律師是黃男幫忙委任，更稱「律師在旁邊，我不敢說實話」、「我不敢說真實老闆是黃」，直到律師不在時，才全盤托出黃男就是老闆，負責出錢、下達工作指令，詹女咬出首腦，成破案重要關鍵。

曾任檢察官的律師陳彥价分析，詐團層層分工，最底層的車手不見得清楚老闆是誰，大多連面都沒見過，全靠通訊軟體匿名互通有無，而幕後主腦、金主為躲避查緝，在得知底下成員落網時，不惜砸重金找律師幫辯護。

陳彥价說，實務上常見一抓到詐團成員，就有律師「不請自來」，實際是詐團金主花錢聘請，律師在陪偵過程分析可將斷點設在哪，抑或是要下游車手頭、收水頭等低階幹部認罪，替幕後金主設防火牆。

近來律師洩密問題頻傳，律師利用陪偵機會將偵查秘密、檢方聲押理由，用口頭、筆記或翻拍方式攜出，傳遞給詐團首腦，造成檢警努力功虧一簣，這些都源於違紀律師受不了金錢誘惑，抑或自認夠精明，不會被抓，曾幫雞排妹打官司的名律師陳克譽也因洩密被羈押。

陳彥价認為，律師倫理規範是每個考上司法官、律師者都清楚的基本道理，不踩紅線，是身為法律人應有的職業道德。

律師 老闆 車手

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