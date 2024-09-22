假公安專詐美加華僑 台首腦落網

警方破獲專騙美加華僑詐團，去年破獲北屯區的機房逮到多名共犯，再向上溯源抓到黃姓金主。記者曾健祐／翻攝 黃姓男子籌組詐騙集團，鎖定美國、加拿大華僑從事電詐，有一一七人受害，台中檢警布線追查兩年多，從共犯單一證詞，比對上百則語音對話、監視器畫面，逮獲幕後首腦黃男；法院痛斥，黃男為求迅速致富，不顧打詐已是國家首要任務，近日依組織、詐欺共一一七罪判刑七年。

起訴指出，黃男（卅八歲）二○二三年七月出資購買電信設備、承租北屯區房屋，提供被害人個資，再找五名同夥成立電信詐騙機房，鎖定在美國、加拿大的華僑，佯稱是ROGERS電信公司客服、向當地華人誆稱「手機有異常發送騷擾簡訊，可能是個資外洩且門號被盜辦，須向公安報案」。

被害人信以為真後，詐團將電話轉接給冒充大陸公安、檢察官的第二、第三線話務手，表示要清查資金，數名華僑上當，依指示匯款。檢警去年九月前後抓到五名共犯，向上溯源，最終抓到幕後操盤的黃男。

全案緣於兩年前警方出動「攻堅突擊梯車」，破獲賴姓男子為首的電詐機房，該詐團專騙大陸地區民眾，交叉比對被害人個資，連結到另個詐團擔任外務的詹姓女子，檢警懷疑她幕後還有藏鏡人。

當時僅詹女一人指證，檢察官逐一比對詐團扣案上百則語音對話，再調閱詹女指證和黃男見面時間、地點監視器及基地台位置，發現高度重疊，證明黃男就是詐團的發起人與指揮者，依加重詐欺等罪起訴。

台中地院審理時，黃男不認罪，詹女供稱和黃男一、兩周見一次面，大部分是向黃男拿錢，監視器拍下兩人會面身影，且黃男坦承自己綽號叫「富哥」，與共犯指證相符。

法院直言，「打詐」已經成我國政府各部門首要任務，黃男為求迅速致富籌組詐團，擔任發起人、金主角色，被害人都在美加，嚴重危害國際金融秩序。