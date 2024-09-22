檢察官：詐騙量刑過輕 無嚇阻力

台中地檢署。圖／聯合報系資料照片 台中檢警破獲專騙美華僑的電信機房，突破重圍逮到幕後出資的黃姓主謀，過程更是揭發律師擔任詐團軍師洩密，全案源於當初剛分發半年多的台中地檢署檢察官戴旻諺，埋首卷證兩年多一路溯源，起訴成功讓黃男定罪七年，並痛斥黃男害台灣淪為「詐欺之島」。

戴旻諺司法官六十期，分發台中地檢署詐欺專組，警方報指揮偵辦潭子詐團案，從中抽絲剝繭、分析比對，歷經兩年多向上突破抓到金主，他認為辦案不要只看當下，應放眼未來，詐團一再演變，檢警身為執法第一線，也應該自我提升。

他在起訴書中提到，據學者、歷年司法判決統計，電信詐欺案件數量不斷上漲，二○一九年該類案件法院判刑三年以上者，卻僅約千分之六，完全無法有效嚇阻詐欺犯。

實務判決中，常見法院在法未明文要求下，僅對詐團成員量處最低法定刑再加上二至六月刑度，如加重詐欺罪法定刑為一年以上七年以下，法院常只判一年二月至一年六月，而非中間刑度四年，輕縱結果對比詐欺機房高額獲利，毫無嚇阻作用。

戴旻諺指出，從學者實際訪談詐團受刑人，可看出不少受訪者對從事詐騙可獲高額收入，顯現出自信與驕傲感，並自認是自己在國外辛苦所得，毫無表露罪惡、羞恥，即使被抓入獄也無愧疚，反而引以為傲。

這些人追求物質滿足的慾望，已勝過遵循財產法治觀念，畢竟加入詐團，也容易獲法院輕判，對他們而言「ＣＰ值甚高」。

戴旻諺直言，網路隨便搜尋詐欺案新聞，底下留言就能理解一般守法民眾如何看待法院輕判，檢警就算費盡心力抓詐團，仍因法院量刑力道不足，使詐團暴增、被害人遍布國際，造成人際間信賴不復以往，警鐘長鳴、日夜惕勵。