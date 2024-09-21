判刑太輕加入詐團CP值高？檢破獲電信機房 嘆台灣淪「詐欺之島」

台中檢警破獲專騙美、加華僑的電信機房，突破重圍逮到幕後出資的黃姓金主，過程中更是揭發律師擔任詐團軍師、幫洩密等惡行，全案源於當初剛分發半年多的台中地檢署檢察官戴旻諺，埋首卷證2年多一路溯源，痛斥主謀害台灣淪「詐欺之島」，起訴成功讓他定罪7年徒刑。

戴旻諺司法官學院60期結業，分發台中地檢署詐欺專組，當時警方報指揮偵辦潭子詐團案，從中抽絲剝繭、分析比對，歷經2年多向上突破抓到金主，他認為辦案不要只看到當下，應放眼未來，且詐團一再演變，檢警身為執法第一線，也應自我提升。

他在起訴書中提到，據學者、歷年司法判決統計，電信詐欺案件數量不斷上漲，2019年該類案件法院判刑3年以上者，卻僅約千分之6，完全無法有效嚇阻詐欺犯。

實務判決中，也常見法院在法未明文要求下，僅對詐團成員量處最低法定刑再加上2至6月的刑度，如加重詐欺罪法定刑為1年以上7年以下，法院常常只判1年2月至1年6月，而非中間刑度4年，輕縱的結果對比詐欺機房高額獲利，毫無嚇阻作用。

他也說，從學者實際訪談詐團受刑人，可看出不少受訪者對自身從事詐騙可獲高額收入，顯現出自信、驕傲感，並自認是自己在國外辛苦3個月的所得，毫無表露罪惡、羞恥，即使被抓入獄也無愧疚，反而引以為傲。

戴認為，這些人追求物質滿足的慾望，已勝過遵循財產法治觀念，畢竟加入詐團，也容易獲法院輕判，對他們而言「CP值（性價比）甚高。」

戴旻諺直言，網路隨便搜尋詐欺案新聞，底下留言就能理解一般守法民眾如何看待法院輕判作法，而檢警就算費盡心力抓詐團，仍因法院量刑力道不足，使詐團暴增、被害人遍佈國際，造成人際間信賴不復以往，警鐘長鳴、日夜惕勵。

他也認為，黃姓主嫌發起詐團，專騙美、加華人，使台灣淪為「詐欺之島」、「詐欺王國」惡名，請法院從重量刑。