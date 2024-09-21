快訊

花蓮晚間連震2次 國家警報大響！民眾想到921地震「抖了一下」

搗米臼驗出高劑量托福松！檢警將追查 阿嬤親友：小米是他人所送

聽新聞
0:00 / 0:00

台南地區農會總幹事涉背信等案 法官裁押理由曝光

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南檢調據報，台南市台南地區農會總幹事楊憲仁涉背信等案件，前天經檢方傳喚楊憲仁及葉姓女員工到案，經檢方複訊後向地院聲押禁見，台南地院昨認楊、葉女涉詐欺取財及背信罪嫌重大，且尚有其他共犯未到案，有勾串共犯或證人之虞，裁押禁見。

台南地院指出，楊、葉女所涉犯罪嫌疑有羈押聲請書所載事證可稽，足認被告2人涉犯刑法中詐欺取財罪、背信罪，犯罪嫌疑重大。

台南地院表示，本案尚有其他涉嫌參與共犯未到案，對後續偵查結果產生重大不利影響可能性無法排除，參酌被告2人在本案地位、與共犯或證人間關係，存有勾串、迴護之慮不低，有事實足認2人有勾串共犯或證人之虞的羈押原因。

台南地院認為，考量被告2人所涉犯嫌對社會侵犯危害性及國家刑罰權遂行公益考量，並權衡人身自由私益及防禦權受限制程度，認對被告非予羈押，顯難進行追訴、審判，均有羈押及禁止接見、通信必要。

台南市台南地區農會總幹事楊憲仁傳涉背信案，遭台南地院裁押禁見理由曝光。圖／本報資料照
台南市台南地區農會總幹事楊憲仁傳涉背信案，遭台南地院裁押禁見理由曝光。圖／本報資料照

公益 台南 詐欺

延伸閱讀

台南地區農會總幹事涉背信案 法官裁押禁見

台南地區農會疑涉不法 總幹事等2人聲押獲准

台灣也入列！俄羅斯「價值觀敵對國家地區」名單曝光 歐盟僅2國未入選

西巴爾幹地區最多 塞爾維亞第三家孔子學院揭牌

相關新聞

台南地區農會總幹事涉背信等案 法官裁押理由曝光

台南檢調據報，台南市台南地區農會總幹事楊憲仁涉背信等案件，前天經檢方傳喚楊憲仁及葉姓女員工到案，經檢方複訊後向地院聲押禁...

台南地區農會總幹事涉背信案 法官裁押禁見

台南檢調據報，台南市台南地區農會總幹事楊憲仁涉背信等案件，前天赴台南地區農會辦公室搜索，傳喚楊憲仁及葉姓女員工到案，檢方...

台南地區農會疑涉不法 總幹事等2人聲押獲准

台南地檢署今晚證實，檢方偵辦台南地區農會內部疑涉不法案件，劉姓總幹事及葉姓員工聲押獲准

高雄醉漢店外灑尿與鄰爭執 反打勸解人又襲警

黃姓男子與2名朋友到小吃店消費，他尿急在店外小解，與隔壁卡拉OK店女員工起爭執，旁人勸阻反遭黃等3人追打成傷，警方據報到...

高雄醉漢隨機強拉國中女生進暗巷 強吻猥褻判3年3月

陳姓男子酒後見1名國中女生深夜獨行，竟強拉女生進暗巷強吻、猥褻後逃逸。事後女生跑回家哭訴，警方循線逮捕陳男，高雄地方法院...

玩太嗨！膠帶捆壽星綁燈桿潑油灑粉慶生 這下糗了

田姓男子等人去年在新北市堤外步道替古姓友人慶生，以透明膠帶將人捆綁在燈桿上，再潑灑黑粉、太白粉、沙拉油、黑油等方式，毀損...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。