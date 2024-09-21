台南地區農會總幹事涉背信等案 法官裁押理由曝光

台南檢調據報，台南市台南地區農會總幹事楊憲仁涉背信等案件，前天經檢方傳喚楊憲仁及葉姓女員工到案，經檢方複訊後向地院聲押禁見，台南地院昨認楊、葉女涉詐欺取財及背信罪嫌重大，且尚有其他共犯未到案，有勾串共犯或證人之虞，裁押禁見。

台南地院指出，楊、葉女所涉犯罪嫌疑有羈押聲請書所載事證可稽，足認被告2人涉犯刑法中詐欺取財罪、背信罪，犯罪嫌疑重大。

台南地院表示，本案尚有其他涉嫌參與共犯未到案，對後續偵查結果產生重大不利影響可能性無法排除，參酌被告2人在本案地位、與共犯或證人間關係，存有勾串、迴護之慮不低，有事實足認2人有勾串共犯或證人之虞的羈押原因。