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台南地區農會總幹事涉背信等案 法官裁押理由曝光
台南檢調據報，台南市台南地區農會總幹事楊憲仁涉背信等案件，前天經檢方傳喚楊憲仁及葉姓女員工到案，經檢方複訊後向地院聲押禁見，台南地院昨認楊、葉女涉詐欺取財及背信罪嫌重大，且尚有其他共犯未到案，有勾串共犯或證人之虞，裁押禁見。
台南地院指出，楊、葉女所涉犯罪嫌疑有羈押聲請書所載事證可稽，足認被告2人涉犯刑法中詐欺取財罪、背信罪，犯罪嫌疑重大。
台南地院表示，本案尚有其他涉嫌參與共犯未到案，對後續偵查結果產生重大不利影響可能性無法排除，參酌被告2人在本案地位、與共犯或證人間關係，存有勾串、迴護之慮不低，有事實足認2人有勾串共犯或證人之虞的羈押原因。
台南地院認為，考量被告2人所涉犯嫌對社會侵犯危害性及國家刑罰權遂行公益考量，並權衡人身自由私益及防禦權受限制程度，認對被告非予羈押，顯難進行追訴、審判，均有羈押及禁止接見、通信必要。
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