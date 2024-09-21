台南地區農會總幹事涉背信案 法官裁押禁見

台南檢調據報，台南市台南地區農會總幹事楊憲仁涉背信等案件，前天赴台南地區農會辦公室搜索，傳喚楊憲仁及葉姓女員工到案，檢方認楊、葉女涉嫌重大等事由，昨天向台南地院聲押禁見獲准。

台南地檢署表示，楊等人涉及背信等案件且涉嫌重大，並向台南地院聲押獲准。檢方指出，檢察官認案件仍需進一步調查，不便對外說明事由，但與年底選舉無關。

據指出，楊憲仁前天上午在開完理事會，隨即請假表示「有事出去」，即無音訊。然而，有同事知道他被調查處人員帶走，但實情為何，並不清楚。