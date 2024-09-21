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高雄醉漢店外灑尿與鄰爭執 反打勸解人又襲警

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

黃姓男子與2名朋友到小吃店消費，他尿急在店外小解，與隔壁卡拉OK店女員工起爭執，旁人勸阻反遭黃等3人追打成傷，警方據報到場，黃還脫下拖鞋丟擲龔姓警員。高雄地方法院依妨害秩序罪，判黃8月徒刑，另員警丟鞋部分，也依妨害公務罪處拘役30日。全案可上訴。

判決指出，黃姓、吳姓、鄭姓3男子於2021年5月15日，到高雄市三民區某小吃店消費，黃男不顧禮儀及衛生，在小吃店外解尿，而與隔鄰的卡拉OK店女員工發生爭執；曹姓男子與許姓女子路過，上前勸阻，不料，黃男惱羞成怒，與曹男爭吵，引來吳、鄭2朋友，在街頭追打曹男，並打傷打電話報警的許姓女子，令路上車輛紛避讓，還有路過老婦人嚇得手撫胸口，驚魂未定。

高雄市警三民二分局據報，龔姓、黃姓2員警到場制止，滋事的黃姓男子竟脫下拖鞋，朝龔姓警員丟擲，警方立即動員逮捕黃、吳、鄭3人。

案由檢方起訴3人後，鄭男在高雄地院審理前1個月因故去世，法官對公訴不受理，但認為黃、吳2人在公共場所，聚集3人以上實施強暴，致有公眾及交通往來危險，分別依妨害秩序罪，判8月、6月徒刑；黃男另涉妨害公務執行罪，處拘役30日，可易科罰金。

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高雄黃姓男子在小吃店外小便遭斥，惱羞成怒，連路過報警的女子都打。圖／本報資料照片
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