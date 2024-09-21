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高雄醉漢隨機強拉國中女生進暗巷 強吻猥褻判3年3月

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

陳姓男子酒後見1名國中女生深夜獨行，竟強拉女生進暗巷強吻、猥褻後逃逸。事後女生跑回家哭訴，警方循線逮捕陳男，高雄地方法院依強制猥褻罪，判陳男刑3年3月徒刑。全案可上訴。

判決指出，今年2月10日春節深夜11時許，陳姓男子酒後騎機車在外閒逛，見國中女生落單，便一路尾隨女生，趁她走到巷弄口，立即強制環抱女生，將女生拉進暗巷；女生不斷反抗、尖叫呼救，陳男竟摀住女生嘴巴，對女生強吻、猥褻後騎車逃逸。

女生回家向家人哭訴遭遇，父母馬上帶她報警。前鎮警分局根據相關監錄系統畫面，循線逮捕陳男到案。陳男在高雄地院審理時坦承犯行，稱當時有喝點酒，想搭訕少女，大概抱少女10、20分鐘。

合議庭認為，陳男酒後一時衝動，隨機挑選落單少女下手，在少女掙扎並尖叫後，摀住少女嘴巴，阻斷少女對外求救機會，強行猥褻少女，侵害少女性自主權，且嚴重危害社會治安，並對往來行人的人身安全造成潛在風險，又未與少女達成和解，情難憫恕，無酌減刑責的餘地。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

1名國中女生在街上落單，遭醉漢拉進暗巷猥褻。圖／本報資料照片
1名國中女生在街上落單，遭醉漢拉進暗巷猥褻。圖／本報資料照片

國中生 猥褻

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