玩太嗨！膠帶捆壽星綁燈桿潑油灑粉慶生 這下糗了

田姓男子等人去年在新北市堤外步道替古姓友人慶生，以透明膠帶將人捆綁在燈桿上，再潑灑黑粉、太白粉、沙拉油、黑油等方式，毀損燈桿外觀油漆，新北市水利局發現報警提告，新北地院日前依損壞公務員職務上掌管物品罪，判刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

判決指出，田姓男子（19歲）去年4月21日晚上9時許與詹姓、吳姓等3名少年在新北市樹林區西圳街1段116巷旁河堤外步道，田男替壽星19歲友人古姓男子慶生而惡作劇，先以透明膠帶將古男捆綁在燈桿上，再潑灑黑粉、太白粉、沙拉油、黑油等方式，毀損燈號809942號燈桿外觀油漆，致令不堪使用，新北市水利局人員隔天發現燈桿遭惡搞毀損報警提告。