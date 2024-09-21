玩太嗨！膠帶捆壽星綁燈桿潑油灑粉慶生 這下糗了
田姓男子等人去年在新北市堤外步道替古姓友人慶生，以透明膠帶將人捆綁在燈桿上，再潑灑黑粉、太白粉、沙拉油、黑油等方式，毀損燈桿外觀油漆，新北市水利局發現報警提告，新北地院日前依損壞公務員職務上掌管物品罪，判刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。
判決指出，田姓男子（19歲）去年4月21日晚上9時許與詹姓、吳姓等3名少年在新北市樹林區西圳街1段116巷旁河堤外步道，田男替壽星19歲友人古姓男子慶生而惡作劇，先以透明膠帶將古男捆綁在燈桿上，再潑灑黑粉、太白粉、沙拉油、黑油等方式，毀損燈號809942號燈桿外觀油漆，致令不堪使用，新北市水利局人員隔天發現燈桿遭惡搞毀損報警提告。
新北地檢署原考量田、古2人均無前科，年紀尚輕欠缺考慮處分緩起訴，須於緩起訴處分期間完成40小時義務勞務，但2人皆僅完成低於10小時勤前教育或環境整理，新北地院日前撤銷2人緩起訴處分，依損壞公務員職務上掌管物品罪，各判刑3月，得易科罰金9萬元，仍可上訴。
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